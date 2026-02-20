Петър Кюмюрджиев: Да затвърдим доброто си представяне

Едноименния тим на Созопол ще играе утре с Родопа в Смолян. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Започнахме годината с две много сериозни изпитания. Смятам, че се справихме. Предстои ни трети пореден двубой извън Созопол. Редно е да затвърдим доброто си представяне. Родопа винаги е труден за преодоляване, особено в Смолян. На терена разчита на футболните си умения. Ние също. Няма напрежение. На лице са предпоставки за хубав мач. Нека по-добрия да го спечели. Единственото ми притеснение е, че ще играем на изкуствен терен“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.