Димитър Иванов: Във всеки мач играем за три точки

Спартак (Пловдив) приема в неделя Асеновец (Асеновград). Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Започнахме годината с победа на негостоприемен стадион срещу много сериозен противник – Загорец. Както казах и преди въпросния успех, целта ни е Спартак да се завърне на мястото си сред водещите отбори в първенството. Именно за това всеки мач е изключително важен и ще преследваме точките. В предстоящия двубой приемаме изпитващия трудности отбор на Асеновец. Незавидната му позиция в класирането няма да ни заблуди. Подхождаме максимално сериозно. Ако играем според възможностите си, ще се поздравим с успех“, коментира пред Sportal.bg Димитър Иванов, треньор на Спартак.