  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Гласнер може и да не довърши сезона в Кристъл Палас

Гласнер може и да не довърши сезона в Кристъл Палас

  • 20 фев 2026 | 14:37
  • 383
  • 0

Преди малко повече от месец Оливер Гласнер обяви, че няма да поднови договора си с Кристъл Палас и след края на настоящия сезон ще се раздели с лондончани. От известно време обаче отборът категорично върви надолу и записа само една победа в последните си 15 мача във всички турнири.

Фабрицио Романо информира, че днес е имало директни разговори между австриеца и членове на борда на директорите на Кристъл Палас. Темата е била бъдещето на Гласнер.

Вчера феновете на Кристъл Палас, които подкрепяха отбора в гостуването на Зрински (Мостар) са запели така известната на Острова пресен за това, че мениджърът ще бъде уволнен на следващата сутрин.

Кристъл Палас не доказа ролята си на фаворит в Босна
Кристъл Палас не доказа ролята си на фаворит в Босна

Днес на своята пресконференция Гласнер бе запитан директно дали ще изпълни договора си до края на сезона. Австриецът отговори: “Да видим какво ще ни донесе бъдещето. Никога не се знае”.

"Винаги съм реалист и не сме в най-добрия момент в момента. И честно казано, разбирам и поемам отговорност за всичко, защото съм отговорен за целия отбор. И в момента просто не съм достатъчно добър, за да заменя играчите, които продадохме. Просто не съм достатъчно добър, за да интегрирам новите играчи.

От друга страна, бях достатъчно добър, за да постигна най-добрия сезон досега и да спечеля два трофея. Имаме 32 точки в 26 мача. Кристъл Палас е бил с по-добри постижения само в два сезона - веднъж през миналата година и веднъж през 2021-ва. Изглежда, че дори сега, когато всички са напълно ядосани, разочаровани, фрустрирани, ние правим по-добър сезон във Висшата лига, отколкото в осем от последните 10 сезона. Играем европейски футбол и това е реалността”, заяви Гласнер.

Снимки: Imago

