Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Кристъл Палас се върна към загубите по шокиращ начин

Кристъл Палас се върна към загубите по шокиращ начин

  • 12 фев 2026 | 00:30
  • 578
  • 0

Преди няколко дни Кристъл Палас записа първа победа в последните си 13 мача и лондончани се надяваха това да е начало на добра серия. "Орлите" обаче допуснаха шокираща загуба от намиращия се в зоната на изпадащите Бърнли. Тимът на Оливър Гласнер беше домакин и водеше с два гола в 33-ата минута. Гостите обаче направиха невероятен обрат до почивката с три попадения в рамките на седем минути и стигнаха до победа с 3:2. Бърнли записа четвърти успех в първенството за този сезон и първи от края на октомври, но остана на предпоследно място.

Рекордната покупка Йорген Странд Ларсен изигра своя първи мач на "Селхърст Парк" и не разочарова. Той откри резултата в 17-ата минута след подаване на Адам Уортън. Норвежецът удвои аванса на Палас в 33-ата минута след прекрасен удар с глава, възползвайки се от центриране на Лерма.

Изглеждаше, че "орлите" имат пълен контрол, а гостите не бяха отправили точен удар към вратата на съперника в голяма част от първото полувреме. Бърнли обаче направи невероятен обрат в края на първата част. Ханибал Межбри се разписа след хубав удар в 40-ата минута, а Джейдън Антъни изравни четири минути по-късно. Играчите на домакините протестираха, че топката е докоснала ръката на Угочукву при атаката за второто попадение, но то бе признато. В добавеното време на първото полувреме се стигна до автогол. Хенресън отрази удар с глава на Хъмфрис, но топката отиде към крака на Лерма и се озова в мрежата.

След почивката Кристъл Палас доминираше, но без да създава много положения. Все пак те имаха шанс да стигнат до равенството, когато Дайчи Камада засече центриране на Муньос, но ударът му с глава от близко разстояние не намери вратата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

  • 12 фев 2026 | 00:11
  • 6649
  • 10
Байерн преодоля съпротивата на РБ Лайпциг с два бързи гола и достигна 1/2-финала за Купата на Германия

Байерн преодоля съпротивата на РБ Лайпциг с два бързи гола и достигна 1/2-финала за Купата на Германия

  • 11 фев 2026 | 23:47
  • 4156
  • 14
Консейсао има интерес към работата в Марсилия

Консейсао има интерес към работата в Марсилия

  • 11 фев 2026 | 20:57
  • 1889
  • 0
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 7698
  • 11
По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

По спешност Барселона лети още тази вечер за Мадрид

  • 11 фев 2026 | 20:31
  • 6164
  • 1
Хари Реднап би се завърнал в Тотнъм

Хари Реднап би се завърнал в Тотнъм

  • 11 фев 2026 | 20:13
  • 1708
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 141432
  • 902
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 104867
  • 107
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 20683
  • 17
Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

Ливърпул нанесе първа домакинска загуба на Съндърланд

  • 12 фев 2026 | 00:11
  • 6649
  • 10
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 7698
  • 11
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 23524
  • 94