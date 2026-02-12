Кристъл Палас се върна към загубите по шокиращ начин

Преди няколко дни Кристъл Палас записа първа победа в последните си 13 мача и лондончани се надяваха това да е начало на добра серия. "Орлите" обаче допуснаха шокираща загуба от намиращия се в зоната на изпадащите Бърнли. Тимът на Оливър Гласнер беше домакин и водеше с два гола в 33-ата минута. Гостите обаче направиха невероятен обрат до почивката с три попадения в рамките на седем минути и стигнаха до победа с 3:2. Бърнли записа четвърти успех в първенството за този сезон и първи от края на октомври, но остана на предпоследно място.
Рекордната покупка Йорген Странд Ларсен изигра своя първи мач на "Селхърст Парк" и не разочарова. Той откри резултата в 17-ата минута след подаване на Адам Уортън. Норвежецът удвои аванса на Палас в 33-ата минута след прекрасен удар с глава, възползвайки се от центриране на Лерма.
Изглеждаше, че "орлите" имат пълен контрол, а гостите не бяха отправили точен удар към вратата на съперника в голяма част от първото полувреме. Бърнли обаче направи невероятен обрат в края на първата част. Ханибал Межбри се разписа след хубав удар в 40-ата минута, а Джейдън Антъни изравни четири минути по-късно. Играчите на домакините протестираха, че топката е докоснала ръката на Угочукву при атаката за второто попадение, но то бе признато. В добавеното време на първото полувреме се стигна до автогол. Хенресън отрази удар с глава на Хъмфрис, но топката отиде към крака на Лерма и се озова в мрежата.
След почивката Кристъл Палас доминираше, но без да създава много положения. Все пак те имаха шанс да стигнат до равенството, когато Дайчи Камада засече центриране на Муньос, но ударът му с глава от близко разстояние не намери вратата.
Снимки: Imago