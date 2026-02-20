Нови корекции на Североизток

Промените в програмата за мачовете от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига продължават. Едната касае двубоя в Добрич между Устрем (Дончево) и Фратрия II (Варна). Първоначално срещата беше преместена за 22 февруари, неделя, от 14:00 часа. Последната корекция обаче гласи, че двата отбора ще излязат един срещу друг утре, 21 февруари, от 14:00 часа. Другата промяна засяга Лудогорец III (Разград) с Рилци (Добрич). Двубоят им беше преместен за 22 февруари, неделя, от 14:00 часа. Окончателното решение обаче противопоставя съперниците на 22 февруари, неделя, от 15:30 часа, на един от терените на базата на разградчани „Гнездо на орли“.

Североизточна Трета лига – XVIII кръг

21 февруари 2026 г., събота, 14:00 часа:

Волов Шумен 2007 (Шумен) - Черноморец (Балчик)

Аксаково (Аксаково) - Черно море II (Варна)

В Добрич: Устрем (Дончево) - Фратрия II (Варна)

Доростол (Силистра) - Бенковски (Исперих) отложен

21 февруари 2026 г., събота, 15:00 часа:

Олимпик (Варна) - Черноломец (Попово)

22 февруари 2026 г., неделя, 14:00 часа:

В Каспичан: Ботев (Нови пазар) - Спартак II (Варна)

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Септември (Тервел) отложен

22 февруари 2026 г., неделя, 15:30 часа:

Лудогорец III (Разград) - Рилци (Добрич)

Светкавица (Търговище) – почива