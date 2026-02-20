Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна) ІІ
  Георги Симеонов: Да играем добре и да печелим

Георги Симеонов: Да играем добре и да печелим

  • 20 фев 2026 | 12:44
  • 241
  • 0

Вторият отбор на Спартак (Варна) гостува в неделя на Ботев (Нови пазар) в Каспичан. Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Ще играем срещу съперник, който ни превъзхожда с опит. Трудните мачове каляват характера на младите ни футболисти. Именно такъв ни предстои. Амбицирани сме да покажем добър футбол и разбира се да спечелим. Винаги излизаме за победа. Не винаги успяваме да я постигнем. Най-важното обаче е да демонстрираме, че има прогрес в изграждането и развитието на момчетата“, коментира пред Sportal.bg Георги Симеонов, треньор на варненци.

