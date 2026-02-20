Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Балчик)
  3. Ивайло Станчев: Стартираме със сериозен тест

  • 20 фев 2026 | 12:36
  • 220
  • 0
Черноморец (Балчик) гостува утре на Волов-Шумен 2007. Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Очаква ни сериозен тест още в първия кръг от новия полусезон. Домакините са отбор, който също се стреми да играе модерен футбол. Съставът им е изграден от опитни и млади футболисти, които са добре подготвени физически. Теренът, на който ще се играе двубоя е изкуствен, както и по-маломерен от този на Градския стадион. Ще трябва бързо да се нагодим и да направим така, че да се приберем с трите точки в Балчик“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

