Североизточната Трета лига стартира с промени в програмата

През идния уикенд започва пролетния полусезон на Североизточната Трета лига, с мачовете от 18-ия кръг на първенството. Преди старта бяха извършени корекции, касаещи дата и начален час на някои от двубоите. Според промените, срещите на Лудогорец III (Разград) с Рилци (Добрич) и Устрем (Дончево) с Фратрия II (Варна) ще се проведат на 22 февруари, неделя от 14:00 часа. За 21 февруари, събота остава мача между Олимпик (Варна) и Черноломец (Попово), но началото му е от 15:00 часа.

Североизточна Трета лига – XVIII кръг

21 февруари 2026 г., събота, 14:00 часа:

Доростол (Силистра) - Бенковски (Исперих)

Волов Шумен 2007 (Шумен) - Черноморец (Балчик)

Аксаково (Аксаково) - Черно море II (Варна)

21 февруари 2026 г., събота, 15:00 часа:

Олимпик (Варна) - Черноломец (Попово)

22 февруари 2026 г., неделя, 14:00 часа:

СФК Светкавица 2014 (Търговище) - Септември (Тервел)

Лудогорец III (Разград) - Рилци (Добрич)

В Добрич: Устрем (Дончево) - Фратрия II (Варна)

В Каспичан: Ботев (Нови пазар) - Спартак II (Варна)

Светкавица (Търговище) – почива

