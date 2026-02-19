Йордан Миленов: Да сме по-добри през пролетта

14-ата позиция предизвика недоволство в Ботев (Нови пазар) след края на есенния полусезон на Североизточната Трета лига.

Играещият президент Йордан Миленов коментира пред Sportal.bg нагласата в тима за втората половина на първенството.

„Подготовката протече нормално. Комплектовахме състава, ясна е групата от футболисти, на които ще разчитаме за предстоящите мачове. Амбицирани сме да се представим по-добре през пролетта и да се изкачим по-нагоре в класирането. Предстои ни първи мач. Важно е да стартираме с победа над Спартак II (Варна)“.