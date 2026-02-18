Живко Бояджиев: През пролетта ще ни е по-трудно

Дебютантът Олимпик (Варна) е в десятката на Североизточната Трета лига след първата половина на сезона.

Треньорът му Живко Бояджиев коментира пред Sportal.bg готовността и очакванията за пролетния дял на първенството.

„Не успяхме да направим добра подготовка. Причината – лошите атмосферни условия. Ще наваксваме в движение. В състава ни няма промени. Като дебютант се представихме добре през есента. Очаквам да ни е по-трудно през пролетта, защото съперниците вече ни познават. Започваме със сериозно изпитание – срещу Черноломец. Както казах обаче, срещу всички ще ни е доста тежко“.

Снимка: olimpikvarna.com