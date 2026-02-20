Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Априлия с по-сериозен опит да привлече Баная

Априлия с по-сериозен опит да привлече Баная

  • 20 фев 2026 | 10:35
  • 281
  • 0

Изпълнителният директор на Априлия Рейсинг Масимо Ривола полага сериозни усилия, за да убеди двукратния световен шампион Франческо Баная да се присъедини към тима от Ноале заедно с Марко Бедзеки от следващия сезон.

Очаква се в следващите дни Дукати ще обяви подновяването на договора на Марк Маркес за 2027 и 2028. Този ход ще проправи пътя и за потвърждението на пристигането на Педро Акоста в отбора за същия период. Подобно разместване би оставило настоящия съотборник на Маркес, Баная, без място в заводския тим на Дукати за следващия сезон.

Бивш световен шампион не е съгласен с раздялата с „Филип Айлънд“
Бивш световен шампион не е съгласен с раздялата с „Филип Айлънд“

Тъй като става все по-ясно, че бъдещето му е далеч от Болоня, Баная е започнал да проучва алтернативни варианти. Чрез своя агент Джанлука Фалчиони двукратният шампион в MotoGP води дискретни разговори с потенциални кандидати.

Едно от първите предложения дойде от Априлия. Първоначално Баная е отхвърлил тази възможност, тъй като е прекарал голяма част от кариерата си с Дукати и изглеждаше по-склонен да премине в японски производител.

Хонда на практика не е реалистичен вариант, тъй като японският гигант ще инвестира сериозно във Фабио Куартараро и същевременно ще търси млад пилот за второто си място. Това остави Ямаха като фаворит в преговорите и доскоро всички знаци сочеха, че заводският тим от Ивата ще събере последните двама шампиони в MotoGP преди възраждането на Маркес с Дукати: Хорхе Мартин и Баная за 2027 и 2028.

Джак Милър защити решението за преместването на Гран При на Австралия в MotoGP
Джак Милър защити решението за преместването на Гран При на Австралия в MotoGP

По време на теста на "Сепанг" Баная даде да се разбере, че не би обмислил място в сателитен отбор.

„Вярвам, че съм водещ пилот, така че амбициите ми винаги трябва да ме водят към челните позиции - каза той. - Има много възможности и добрата работа, която свърших през последните години, със сигурност помага в този момент.“

Официално: MotoGP ще има своето първо градско състезание
Официално: MotoGP ще има своето първо градско състезание

С това той изключи преминаване във VR46, отборът, собственост на неговия дългогодишен ментор Валентино Роси.

Въпреки че Ямаха остава приоритет за Баная, Motorsport.com съобщи, от Априлия са направили ново и по-добро предложение на Баная, като офертата е била подкрепена от убедителните усилия на Ривола.

Бивш световен шампион: Маркес унищожи Баная
Бивш световен шампион: Маркес унищожи Баная

Състезателният бюджет на Априлия, част от Piaggio Group, е значително по-малък от този на Ямаха. Въпреки това, напускането на Хорхе Мартин, който поема към заводския отбор на Ямаха в края на сезона ще освободи заплата от около 4 милиона евро.

Част от тези средства вече са насочени към новия договор на Марко Бедзеки, но се смята, че около 3 милиона евро са налични като отправна точка в преговорите с Баная.

За Априлия събирането на двамата водещи италиански пилоти в момента – Бедзеки и Баная – би представлявало мечтан сценарий. Фактът, че двамата са приятели и членове на академията на VR46, добавя емоционален елемент към предложението, което Ривола прави на Баная.

Спортните аргументи също подкрепят каузата на Априлия. В момента RS-GP е смятан за по-конкурентоспособен мотоциклет в сравнение с новия M1 V4 на Ямаха, което засилва е важна точка в полза на италианците.

Жоан Мир с предупреждение към пилоти, които подписват рано новите си договори
Жоан Мир с предупреждение към пилоти, които подписват рано новите си договори

Друг фактор, който може да натежи в преговорите, е очевидното предпочитание на Ямаха към Мартин преди да ускори разговорите с Баная – детайл, който може да не е останал незабелязан от италианеца.

„Подновяването на договора на Марко беше наш основен приоритет - каза Ривола в началото на февруари, след като потвърди удължаването на контракта на Бедзеки. - След като този приоритет беше изпълнен, ще видим как ще се развие пазарът.“

Запитан за перспективата да има двама италиански пилоти, бившият изпълнителен директор на Ферари във Формула 1 беше умишлено предпазлив.

„Не казвам нито да, нито не. Има интересни сценарии - заяви Ривола. - Но вярвам, че ако Априлия продължи да демонстрира своя растеж и покаже, че може да създава бързи мотори, топ пилотите ще дойдат.“

Времето обаче може да се окаже най-голямото препятствие за Априлия. След като подновяването на договора на Маркес с Дукати бъде официално обявено, се очаква пазарът на пилоти да се раздвижи бързо. Ямаха оказва натиск върху Баная да финализира споразумение, докато Априлия се опитва да го привлече – не само със спортни аргументи, но и с емоционални.

Хорхе Лоренсо видя притеснителни знаци за съперниците на Дукати
Хорхе Лоренсо видя притеснителни знаци за съперниците на Дукати
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов вече си има национален фен клуб

Никола Цолов вече си има национален фен клуб

  • 19 фев 2026 | 19:55
  • 2398
  • 1
Андреа Кими Антонели над всички във втория ден в Бахрейн

Андреа Кими Антонели над всички във втория ден в Бахрейн

  • 19 фев 2026 | 18:08
  • 9814
  • 1
Никола Цолов завърши тестовете във Формула 2 с 12-ти резултат

Никола Цолов завърши тестовете във Формула 2 с 12-ти резултат

  • 19 фев 2026 | 17:05
  • 6556
  • 2
Зак Браун: Макларън е в топ 4, това е сигурно

Зак Браун: Макларън е в топ 4, това е сигурно

  • 19 фев 2026 | 15:11
  • 1355
  • 0
Танак продължава да помага на един от пилотите на Тойота

Танак продължава да помага на един от пилотите на Тойота

  • 19 фев 2026 | 14:54
  • 456
  • 0
Хюндай избира двукратен европейски шампион за рали „Хърватия“?

Хюндай избира двукратен европейски шампион за рали „Хърватия“?

  • 19 фев 2026 | 14:38
  • 868
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 4573
  • 7
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 6732
  • 13
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 91211
  • 378
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 7996
  • 7
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 6861
  • 0
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 66947
  • 38