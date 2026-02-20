Априлия с по-сериозен опит да привлече Баная

Изпълнителният директор на Априлия Рейсинг Масимо Ривола полага сериозни усилия, за да убеди двукратния световен шампион Франческо Баная да се присъедини към тима от Ноале заедно с Марко Бедзеки от следващия сезон.

Очаква се в следващите дни Дукати ще обяви подновяването на договора на Марк Маркес за 2027 и 2028. Този ход ще проправи пътя и за потвърждението на пристигането на Педро Акоста в отбора за същия период. Подобно разместване би оставило настоящия съотборник на Маркес, Баная, без място в заводския тим на Дукати за следващия сезон.

Тъй като става все по-ясно, че бъдещето му е далеч от Болоня, Баная е започнал да проучва алтернативни варианти. Чрез своя агент Джанлука Фалчиони двукратният шампион в MotoGP води дискретни разговори с потенциални кандидати.

Едно от първите предложения дойде от Априлия. Първоначално Баная е отхвърлил тази възможност, тъй като е прекарал голяма част от кариерата си с Дукати и изглеждаше по-склонен да премине в японски производител.

Хонда на практика не е реалистичен вариант, тъй като японският гигант ще инвестира сериозно във Фабио Куартараро и същевременно ще търси млад пилот за второто си място. Това остави Ямаха като фаворит в преговорите и доскоро всички знаци сочеха, че заводският тим от Ивата ще събере последните двама шампиони в MotoGP преди възраждането на Маркес с Дукати: Хорхе Мартин и Баная за 2027 и 2028.

По време на теста на "Сепанг" Баная даде да се разбере, че не би обмислил място в сателитен отбор.

„Вярвам, че съм водещ пилот, така че амбициите ми винаги трябва да ме водят към челните позиции - каза той. - Има много възможности и добрата работа, която свърших през последните години, със сигурност помага в този момент.“

С това той изключи преминаване във VR46, отборът, собственост на неговия дългогодишен ментор Валентино Роси.

Въпреки че Ямаха остава приоритет за Баная, Motorsport.com съобщи, от Априлия са направили ново и по-добро предложение на Баная, като офертата е била подкрепена от убедителните усилия на Ривола.

Състезателният бюджет на Априлия, част от Piaggio Group, е значително по-малък от този на Ямаха. Въпреки това, напускането на Хорхе Мартин, който поема към заводския отбор на Ямаха в края на сезона ще освободи заплата от около 4 милиона евро.

Част от тези средства вече са насочени към новия договор на Марко Бедзеки, но се смята, че около 3 милиона евро са налични като отправна точка в преговорите с Баная.

За Априлия събирането на двамата водещи италиански пилоти в момента – Бедзеки и Баная – би представлявало мечтан сценарий. Фактът, че двамата са приятели и членове на академията на VR46, добавя емоционален елемент към предложението, което Ривола прави на Баная.

Спортните аргументи също подкрепят каузата на Априлия. В момента RS-GP е смятан за по-конкурентоспособен мотоциклет в сравнение с новия M1 V4 на Ямаха, което засилва е важна точка в полза на италианците.

Друг фактор, който може да натежи в преговорите, е очевидното предпочитание на Ямаха към Мартин преди да ускори разговорите с Баная – детайл, който може да не е останал незабелязан от италианеца.

„Подновяването на договора на Марко беше наш основен приоритет - каза Ривола в началото на февруари, след като потвърди удължаването на контракта на Бедзеки. - След като този приоритет беше изпълнен, ще видим как ще се развие пазарът.“

Запитан за перспективата да има двама италиански пилоти, бившият изпълнителен директор на Ферари във Формула 1 беше умишлено предпазлив.

„Не казвам нито да, нито не. Има интересни сценарии - заяви Ривола. - Но вярвам, че ако Априлия продължи да демонстрира своя растеж и покаже, че може да създава бързи мотори, топ пилотите ще дойдат.“

Времето обаче може да се окаже най-голямото препятствие за Априлия. След като подновяването на договора на Маркес с Дукати бъде официално обявено, се очаква пазарът на пилоти да се раздвижи бързо. Ямаха оказва натиск върху Баная да финализира споразумение, докато Априлия се опитва да го привлече – не само със спортни аргументи, но и с емоционални.

