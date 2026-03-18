  Тото Волф се притеснява от реакцията в Италия на успехите на Антонели

  18 март 2026 | 14:18
Шефът на Мерцедес Тото Волф предупреди, че очакванията към Кими Антонели може да се окажат твърде големи и твърде прибързани, изразявайки опасенията си от прекомерния „шум“ около 19-годишния пилот след първата му победа във Формула 1.

Той се опасява от „шума“, който този успех ще предизвика в Италия, родината на неговия пилот, и твърди, че това „наистина не е добре“ толкова рано в кариерата му във Формула 1.

Бивш шеф на Ферари разказа за брутална шега на Райконен
19-годишният състезател триумфира в Гран При на Китай, като стана първият италиански пилот, спечелил победа в шампионата от 20 години насам, когато това направи Джанкарло Физикела.

Сякаш две десетилетия чакане за победа в Гран При не бяха достатъчни, но и нито един пилот от южноевропейската нация не е печелил шампионата на пилотите във Формула 1 от 1953 насам – истинска трагедия за страна с толкова богата история в моторните спортове.

И през 2026 изпреварванията във Формула 1 не са лесни
Поради това Волф е загрижен за напрежението и тежестта на очакванията, които могат да се стоварят върху Антонели. След състезанието в Шанхай, италианецът изостава само с четири точки от съотборника си Джордж Ръсел в класирането.

"На първо място, виждате какъв шум ще започне сега, особено в Италия. - обясни Волф. - Вече си представям заглавията: „Световен шампион, великият Кими“ и какво ли още не. А това наистина не е добре, защото грешките ще дойдат.

„Той е просто дете, така че е твърде рано дори да мислим за шампионска титла. Имаме добър болид, който на този етап е способен да печели.“

Ди Монтедземоло: Искам да видя Антонели във Ферари
54-годишният Волф също така подчерта колко трудно ще бъде за Антонели, който е едва във втория си сезон в сериите, да се състезава рамо до рамо със значително по-опитния Ръсел.

„И двамата имат равни възможности, но е твърде рано да говорим за спечелване на шампионати. Мисля, че като млад човек, той просто се нуждае от зрялост, за да израсне. А той има фантастичен съотборник, който има много по-голям опит", допълни Вол

Въртящото се крило на Ферари се завръща в Япония
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бивш шеф на Ферари разказа за брутална шега на Райконен

Бивш шеф на Ферари разказа за брутална шега на Райконен

  • 18 март 2026 | 10:46
  • 4355
  • 0
Хамилтън и Ръсел с щедри похвали за Китай

Хамилтън и Ръсел с щедри похвали за Китай

  • 18 март 2026 | 10:18
  • 904
  • 0
Норис е уверен, че Макларън ще се върне в челото

Норис е уверен, че Макларън ще се върне в челото

  • 17 март 2026 | 20:12
  • 1582
  • 0
Ди Монтедземоло: Искам да видя Антонели във Ферари

Ди Монтедземоло: Искам да видя Антонели във Ферари

  • 17 март 2026 | 19:38
  • 1833
  • 2
Перес пое вината за сблъсъка с Ботас в Китай

Перес пое вината за сблъсъка с Ботас в Китай

  • 17 март 2026 | 18:42
  • 1976
  • 0
Защо Ферари нямаха шанс за победа в Китай

Защо Ферари нямаха шанс за победа в Китай

  • 17 март 2026 | 18:11
  • 6372
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

  • 18 март 2026 | 14:31
  • 8566
  • 35
Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

  • 18 март 2026 | 12:43
  • 15150
  • 53
УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
  • 12992
  • 14
Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

  • 18 март 2026 | 13:40
  • 5655
  • 7
СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

  • 18 март 2026 | 11:13
  • 13624
  • 19
Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

  • 18 март 2026 | 09:34
  • 7675
  • 5