Тото Волф се притеснява от реакцията в Италия на успехите на Антонели

Шефът на Мерцедес Тото Волф предупреди, че очакванията към Кими Антонели може да се окажат твърде големи и твърде прибързани, изразявайки опасенията си от прекомерния „шум“ около 19-годишния пилот след първата му победа във Формула 1.

Той се опасява от „шума“, който този успех ще предизвика в Италия, родината на неговия пилот, и твърди, че това „наистина не е добре“ толкова рано в кариерата му във Формула 1.

19-годишният състезател триумфира в Гран При на Китай, като стана първият италиански пилот, спечелил победа в шампионата от 20 години насам, когато това направи Джанкарло Физикела.

Сякаш две десетилетия чакане за победа в Гран При не бяха достатъчни, но и нито един пилот от южноевропейската нация не е печелил шампионата на пилотите във Формула 1 от 1953 насам – истинска трагедия за страна с толкова богата история в моторните спортове.

Поради това Волф е загрижен за напрежението и тежестта на очакванията, които могат да се стоварят върху Антонели. След състезанието в Шанхай, италианецът изостава само с четири точки от съотборника си Джордж Ръсел в класирането.

"На първо място, виждате какъв шум ще започне сега, особено в Италия. - обясни Волф. - Вече си представям заглавията: „Световен шампион, великият Кими“ и какво ли още не. А това наистина не е добре, защото грешките ще дойдат.

„Той е просто дете, така че е твърде рано дори да мислим за шампионска титла. Имаме добър болид, който на този етап е способен да печели.“

54-годишният Волф също така подчерта колко трудно ще бъде за Антонели, който е едва във втория си сезон в сериите, да се състезава рамо до рамо със значително по-опитния Ръсел.

„И двамата имат равни възможности, но е твърде рано да говорим за спечелване на шампионати. Мисля, че като млад човек, той просто се нуждае от зрялост, за да израсне. А той има фантастичен съотборник, който има много по-голям опит", допълни Вол

