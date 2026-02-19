Популярни
Официално: MotoGP ще има своето първо градско състезание

  • 19 фев 2026 | 10:08
  • 395
  • 0
Официално: MotoGP ще има своето първо градско състезание

Организаторите на MotoGP обявиха официално, че от 2027 година световният шампионат по мотоциклетизъм на писта ще има своето първо изцяло градско състезание в Аделаида.

Столицата на щата Южна Австралия ще поеме домакинството на Гран При на Австралия от една от най-обичаните писти в MotoGP през последните близо 30 години, „Филип Айлънд“, която се намира в близост до Мелбърн. Тя ще приеме своето последно състезание по-късно тази година, след което домакинството на Гран При на Австралия ще бъде поето от Аделаида.

Там ще се използва писта, която ще бъда базирана на трасето, което в миналото приемаше Гран При на Австралия във Формула 1. От MotoGP гарантират, че то ще отговаря на всички условия за безопасност в световния шампионат, а очакваните максимални скорости са в границите на 340 км/ч.

„Довеждането на MotoGP в Аделаида бележи важен етап в еволюцията на нашия шампионат. Този град има световна репутация за домакинство на големи спортни събития, а възможността да се проектира специално построена писта по градските улици е нещо наистина уникално в нашия спорт.

„От самото начало, заедно с ФИМ, ние се уверихме, че безопасността остава безкомпромисна – всеки елемент от уличната писта в Аделаида е проектиран да отговаря на най-високите съвременни стандарти за безопасност в MotoGP, гарантирайки, че състезателите могат да се състезават с пълна интензивност с пълна увереност.

„Ангажиментът на Аделаида към големи събития я прави идеалния дом за следващата глава на MotoGP в Австралия. Изключително сме развълнувани да покажем нов стил на състезания тук и да създадем истинско празненство на нашия спорт, което ще приближи феновете още повече до екшъна.

„Това партньорство представлява смела амбиция както от MotoGP, така и от Австралия – и не бихме могли да бъдем по-горди, че започваме това пътуване заедно“, заяви спортният директор на MotoGP Карлос Еспелета.

Снимки: MotoGP

