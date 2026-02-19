Джак Милър защити решението за преместването на Гран При на Австралия в MotoGP

Единственият австралийски пилот в MotoGP Джак Милър защити решението за преместването на надпреварата за Гран При на Австралия от пистата „Филип Айлънд“, която се намира в близост до Мелбърн, на градско трасе в Аделаида.

Тази промяна беше обявена официално по-рано днес и ще влезе в сила от 2027 година. Тогава пилотите в кралския клас ще се състезават на адаптирана версия на уличното трасе в столицата на Южна Австралия, което в миналото е домакинствало и на Формула 1.

Официално: MotoGP ще има своето първо градско състезание

„За нас най-важното е хората да дойдат и да гледат. За да стигнеш до „Филип Айлънд“ е голямо предизвикателство за средностатистическия австралиец. Както знаем, времената стават все по-тежки и по-тежки. Да стигнеш до Мелбърн, да наемеш кола, с която да заведеш семейството си на Острова и да наемеш къща там, излиза 6-7 хиляди долара. Знам това от едно семейство, което го прави всяка година.



„Трудно е, трудно е за едно младо семейство да заведе децата си да гледат мотоциклетни състезания. За хората е по-евтино да отидат да гледат в Малайзия, толкова е просто, защото там пистата е точно до летището.



„Така че сега за тези хора ще е по-лесно да дойдат и да ни гледат. Те ще имат възможността да се разхождат из града, да гледат състезанието, след което да се качат на самолета и да се приберат у дома. Австралийците обичат моторспорта, спорта като цяло, така че за тях ще е феноменално да имат такъв достъп, с какъвто ще разполагат тук“, заяви Милър пред медиите по време на представянето на Гран При на Австралия в Аделаида.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages