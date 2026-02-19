Бивш световен шампион не е съгласен с раздялата с „Филип Айлънд“

Двукратният световен шампион в MotoGP Кейси Стоунър атакува остро решението австралийският кръг от MotoGP да се премести от пистата „Филип Айлънд“ в Аделаида или Аделаид, както наричат града местните.

„Филип Айлънд“ е една от най-великите мотоциклетни писти в целия свят и там сме ставали свидетели на някои от най-великите и най-забавните състезания – написа Стоунър, който има легендарен статут сред феновете на MotoGP. – И там това продължава да се случва година след година. Но тази писта беше избутана от календара, за да влезе Аделаида и да има улично трасе…

The #AustralianGP 🇦🇺 will move to Adelaide from 2027 - marking what will be the first Grand Prix on a city-centre circuit 🆕 #MotoGP pic.twitter.com/cI6MtMH0Z0 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 19, 2026

„Защо MotoGP ще извади вероятно най-добрата писта от календара… Оставям на вас да решите.“

„Филип Айлънд“ е много популярна писта, не само в Австралия, но в последните години все по-трудно успява да спечели домакинства на стартове от големи шампионати – както заради по-трудния достъп до острова, заради остарялата инфраструктура на самия комплекс, където е пистата и защото местната власт в щата Виктория все по-трудно се съгласява да финансира големи спортни събития. Факт е, че „Филип Айлънд“ изпадна и от календара на много популярния национален пистов шампионат Суперкарс.

От друга страна, Аделаида, столицата и най-големия град в Южна Австралия, се завръща повече от успешно на австралийската и световна моторспорт карта. Уличното трасе там, на което преди Мелбърн, се провеждаха стартовете от Формула 1 сега е домакин на финала на сезона в Суперкарс Аделаида 500 и събира около 100 000 зрители за финалната битка. Рекордът по посещаемост на кръг от Суперкарс се държи от Аделаида през 2023 година, на втората година от завръщането на града в календара на шампионата, състезателният уикенд събра около 250 000 зрители.

Отделно от това там се организира и ежегоден моторспорт фестивал, който предхожда Гран При на Австралия в Мелбърн, който също събира много зрители. А правителството на Южна Австралия демонстрира сериозна подкрепа за големите моторспорт събития в Аделаида, след като сегашният премиер Питър Малинаускас спечели изборите в щата през 2022 с обещанието, че ще върне Аделаида в календара на Суперкарс ако победи.

