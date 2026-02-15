Бивш световен шампион: Маркес унищожи Баная

Световният шампион в клас до 125 кубика за 2009 година Хулиан Симон заяви, че пристигането на Марк Маркес в Дукати за сезон 2025 е „унищожило“ напълно Франческо Баная, който претърпя огромен спад във формата си през миналия сезон.

Суровата оценка, която трудно може да бъде оспорена, идва на фона на спекулации, че сезон 2026 може да е последен за Баная в червения екип на Дукати. Според много анализатори, шефовете на Дукати вече са се споразумели с Педро Акоста от КТМ, който да смени Баная.

Тестовият пилот на Дукати сменя Фермин Алдегер за старта на сезона в MotoGP

Симон, който за кратко се състезаваше срещу Маркес в Moto2, заяви следното пред испанското издание LaSexta:

„Марк е звяр, пилотът, от когото съм се страхувал най-много ... Още тогава можеше да се види тази искра, без съмнение той е този, от когото се страхуват най-много съперниците му“, каза бившият състезател.

Хорхе Лоренсо видя притеснителни знаци за съперниците на Дукати

„Марк няма граници, той е най-амбициозният за успехи пилот, когото някога съм виждал, и то с голяма преднина пред всички - продължи той. - Вижте как се завърна. Той се изправи срещу Пеко, който беше един от силните претенденти за титлата и го унищожи. Не можеш да се сравняваш с него. Можеш само да се стремиш да завършиш втори зад него.“

Дали тези коментари ще окажат влияние върху двукратния шампион Баная, остава неясно. Италианецът се зарече да „направи живота по-труден“ за Маркес през този сезон, след като миналата година завърши на разочароващото пето място в генералното класиране.

Какво се случи на официалното представяне на сезона в MotoGP в Куала Лумпур