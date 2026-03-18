И през 2026 изпреварванията във Формула 1 не са лесни

Влизането в сила на новите технически правила във Формула 1 промени сериозно работата на пилотите с автомобилите и представянето на колите на пистата. Сега всичко е подчинено на осигуряването на оптимална работа на задвижващата система и максимизиране на електрическата мощност.

Това важи и за изпреварванията, особено, когато има „супер клипинг“, т.е. отнемане на част от мощността в края на правите, за да се зарежда батериите.

A solid race for Pierre Gasly in Shanghai 👏



The Alpine driver comments on his P6 finish 🗣️ #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4oun5yRv2S — Formula 1 (@F1) March 17, 2026

Това породи много критики, че изпреварванията във Формула 1 вече не изискват никакви усилия, стига атакуващият пилот да разполага с цялата мощност, а този, който се защитава да не е с пълна батерия.

Но бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя не е съгласен, че изпреварванията са станали като задминавания на магистралата, както твърдят някои анализатори.

„Проблемът е още на ниво комуникация от страна на Формула 1, защото дори и при тези правила изпреварванията не са лесни – обясни колумбиецът. – Атакуващият пилот трябва да подготви добре маневрата, да я изпълни и след това да защити заетата позиция от контрата на другия пилот. Целият този процес си остава изкуство.“

Снимки: Gettyimages