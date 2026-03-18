И през 2026 изпреварванията във Формула 1 не са лесни

Влизането в сила на новите технически правила във Формула 1 промени сериозно работата на пилотите с автомобилите и представянето на колите на пистата. Сега всичко е подчинено на осигуряването на оптимална работа на задвижващата система и максимизиране на електрическата мощност.
Това важи и за изпреварванията, особено, когато има „супер клипинг“, т.е. отнемане на част от мощността в края на правите, за да се зарежда батериите.
Въртящото се крило на Ферари се завръща в Япония
Това породи много критики, че изпреварванията във Формула 1 вече не изискват никакви усилия, стига атакуващият пилот да разполага с цялата мощност, а този, който се защитава да не е с пълна батерия.
Но бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя не е съгласен, че изпреварванията са станали като задминавания на магистралата, както твърдят някои анализатори.
Хамилтън и Ръсел с щедри похвали за Китай
„Проблемът е още на ниво комуникация от страна на Формула 1, защото дори и при тези правила изпреварванията не са лесни – обясни колумбиецът. – Атакуващият пилот трябва да подготви добре маневрата, да я изпълни и след това да защити заетата позиция от контрата на другия пилот. Целият този процес си остава изкуство.“
Бивш шеф на Ферари разказа за брутална шега на Райконен
