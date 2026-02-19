Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. Голове на Шик донесоха сладко отмъщение за Леверкузен в Гърция

Голове на Шик донесоха сладко отмъщение за Леверкузен в Гърция

  • 19 фев 2026 | 00:27
  • 576
  • 0
Голове на Шик донесоха сладко отмъщение за Леверкузен в Гърция

Байер (Леверкузен) взе комфортен аванс от два чисти гола след победа с 2:0 като гост на Олимпиакос в първи плейофен мач от Шампионската лига. В герой за „аспирините“ се превърна нападателят Патрик Шик, който се разписа на два пъти в рамките на само три минути (60‘, 63‘). Така германците взеха сладко отмъщение и вече докосват осминафиналите, като само преди месец пък Олимпиакос спечели с 2:0 в мач между двата отбора от основната фаза на турнира.

Първият шанс бе за гостите в 16-ата минута, когато Патрик Шик стреля, но стражът на Олимпиакос Константинос Цолакис спаси. Петнадесетина минути по-късно вратарят на домакините успя да избие и опасен изстрел на Ибрахим Маза. Малко преди това пък Желсон Мартинш тества с опасен далечен шут Янис Бласвих, но стражът на „аспирините“ съумя да спаси. В края на полувремето бе отменено и попадение на нападателя на гърците Мехди Тареми заради засада.

Леверкузен обаче изчака своя шанс и той дойде след час игра. След добра контраатака Ернест Поку напредна и изведе отлично Патрик Шик, а чехът простреля Цолакис – 0:1 за „аспирините“. А само две минути по-късно отново нападателят бе в прегръдките на съотборниците си. Алехандро Грималдо центрира от корнер и Шик с глава отново намери мрежата на домакините – 0:2 за Леверкузен.

До края на двубоя домакините така и не успяха да се отърсят от шока на двете бързи попадения и така немският тим записа четвърта победа в последните шест мача в Шампионската лига.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Нюкасъл докосва осминафиналите след разгром, Гордън с четири гола в Баку

Нюкасъл докосва осминафиналите след разгром, Гордън с четири гола в Баку

  • 18 фев 2026 | 21:46
  • 5543
  • 5
Контузията на Бремер е по-лека от първоначалните прогнози

Контузията на Бремер е по-лека от първоначалните прогнози

  • 18 фев 2026 | 21:40
  • 1204
  • 0
Втората порция плейофи в ШЛ предложи вихрушка от голове и любопитни резултати

Втората порция плейофи в ШЛ предложи вихрушка от голове и любопитни резултати

  • 19 фев 2026 | 00:02
  • 17373
  • 11
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 11539
  • 54
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 7194
  • 13
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 9804
  • 30
Виж всички

Водещи Новини

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 9804
  • 30
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 11539
  • 54
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 7194
  • 13
Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 80139
  • 293
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

  • 18 фев 2026 | 17:02
  • 27739
  • 57
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: раздадени бяха нови 9 комплекта медали

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: раздадени бяха нови 9 комплекта медали

  • 18 фев 2026 | 23:30
  • 15793
  • 1