Голове на Шик донесоха сладко отмъщение за Леверкузен в Гърция

Байер (Леверкузен) взе комфортен аванс от два чисти гола след победа с 2:0 като гост на Олимпиакос в първи плейофен мач от Шампионската лига. В герой за „аспирините“ се превърна нападателят Патрик Шик, който се разписа на два пъти в рамките на само три минути (60‘, 63‘). Така германците взеха сладко отмъщение и вече докосват осминафиналите, като само преди месец пък Олимпиакос спечели с 2:0 в мач между двата отбора от основната фаза на турнира.

2 – Patrik Schick is the second player to score twice for Bayer 04 Leverkusen in a UEFA Champions League knockout match, after Michael @Ballack in the 2001-02 quarter-final second leg against Liverpool (also 2). Relief. pic.twitter.com/EVwWNNmXya — OptaFranz (@OptaFranz) February 18, 2026

Първият шанс бе за гостите в 16-ата минута, когато Патрик Шик стреля, но стражът на Олимпиакос Константинос Цолакис спаси. Петнадесетина минути по-късно вратарят на домакините успя да избие и опасен изстрел на Ибрахим Маза. Малко преди това пък Желсон Мартинш тества с опасен далечен шут Янис Бласвих, но стражът на „аспирините“ съумя да спаси. В края на полувремето бе отменено и попадение на нападателя на гърците Мехди Тареми заради засада.

Леверкузен обаче изчака своя шанс и той дойде след час игра. След добра контраатака Ернест Поку напредна и изведе отлично Патрик Шик, а чехът простреля Цолакис – 0:1 за „аспирините“. А само две минути по-късно отново нападателят бе в прегръдките на съотборниците си. Алехандро Грималдо центрира от корнер и Шик с глава отново намери мрежата на домакините – 0:2 за Леверкузен.

До края на двубоя домакините така и не успяха да се отърсят от шока на двете бързи попадения и така немският тим записа четвърта победа в последните шест мача в Шампионската лига.

Следвай ни:

Снимки: Imago