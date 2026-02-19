Юлманд: Още не сме разгърнали пълния си потенциал

Наставникът на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд остава предпазлив, въпреки солидната преднина след първия мач от плейофите в Шампионската лига срещу Олимпиакос. “Аспирините” се наложиха с 2:0 в Пирея, но датският специалист е наясно, че крайният победитело ще не е ясен.

„Когато пропуснахме две или три чисти положения, си помислих: “Ето, пак се започва”. Патрик Шик обаче направи разликата през второто полувреме, а първият гол ни успокои. Играхме нашия футбол и имахме добър контрол върху срещата. Шансовете, които домакините създадоха, бяха основно далечни удари. Направихме силен мач като гост в Шампионската лига и имаме добър резултат, но това е само първата част от сблъсъка и вече гледаме към реванша“, сподели Юлманд след двубоя.

Въпреки комфортната преднина, наставникът на Байер не допуска подценяване на гръцкия гранд в предстоящия реванш следващата седмица.

„Уважаваме съперника и качествата му. Не се притесняваме. Ние също притежаваме голям потенциал и ако играем на нашето ниво, сме много силен отбор. Все още обаче не сме открили най-добрата си форма. Имаме какво да учим и неща, които можем да правим по-добре, което всъщност е добра новина. Виждам огромен потенциал в този състав“, заяви треньорът на „аспирините“.

Мендилибар: Не сме отписали реванша

Юлманд, който пое тима през септември 2025 г., призна, че натоварената програма е предизвикателство за неговия млад отбор.

„Ние сме нова група, учим се и ставаме по-добри, но графикът е изключително тежък – предстоят ни, надявам се, 11 поредни мача през три дни. Програмата е страхотна, но и изтощаваща. Обичам този колектив, играчите и това, което изграждаме заедно“, завърши датчанинът.

Снимки: Imago