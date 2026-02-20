Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  20 фев 2026 | 10:14
  • 6716
  • 13
Защитникът на Сампдория Стипе Вуликич, който е спряган за трансфер в Левски, вече е пристигнал в България и очакванията са в следващите часове сделката да бъде официализирана, съобщава Джанлука Ди Марцио. Хърватският централен бранител ще се превърне в третото ново попълнение на "сините", след Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа.

193-сантиметровият футболист се завърна при "моряците" през лятото след наем от Модена и започна сезона като титуляр. Вуликич обаче твърдо изпадна от стартовия състав след началото на декември. В последните десет мача само веднъж е играл цял мач и един път е влязъл като резерва.

Левски взима защитник от Серия Б
Левски взима защитник от Серия Б

Той има общо 13 мача за Сампдория през този сезон във второто ниво на италианския футбол, като в 10 от тях е започнал от първата минута. Трансферният прозорец в България затваря на 24 февруари.

Снимки: Imago

