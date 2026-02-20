Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в първи двубой от 22-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Тича” стартира в 17:45 часа, а главен съдия ще бъде Валентин Железов.

С оглед на класирането в родния елит домакините излизат като фаворити в днешния мач. “Моряците” се борят за топ 4, въпреки че бяха изместени оттам в последните кръгове. Към момента варненци са пети с 35 пункта, на две зад четвъртия ЦСКА и на пет зад третия ЦСКА 1948.

Тимът на Илиан Илиев не познава вкуса на загубата вече в четири поредни мача, но неприятната е новина, че все още няма победа през 2026 година. Черно море стартира с две равенства пролетния полусезон, като първо направи 0:0 със Спартак (Варна) в градското дерби на морската ни столица, а след това не успя да победи и Локомотив (Пловдив) - 1:1.

Аут за днешния мач във Варна ще бъде Васил Панайотов. Капитанът на “моряците” получи контузия в градското дерби със Спартак и все още не се е възстановил. Добрата новина е, че Андреяс Калкан и Димитър Тонев вече тренират наравно със своите съотборници и са близо до завръщане в групата.

Капитанът на "моряците" с контузия в глезена

Ботев от своя страна се представя доста добре през този сезон и за разлика от предишни години сега изглежда, че врачани няма да се борят до последно за оцеляването си. Отборът се намира на 10-ата позиция с 26 пункта и има всички предпоставки да влезе в топ 8.

Тимът все още няма победа от старта на полусезона, като записа една загуба от Левски с 1:3 и едно равенство с Добруджа (0:0). Единственото негативно в представянето на Ботев може би е вкарването на головете. Отборът е вторият най-слабо резултатният в efbet Лига с едва 16 отбелязани попадения в 21 срещи.

Двата тима вече се изправиха един срещу друг този сезон. Тогава Ботев победи с 1:0 Черно море. Последният сблъсък на “Тича” завърши в полза на домакините с 2:1 през 2024 година.