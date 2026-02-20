Сакалиев: Рано е да се каже дали играта на ЦСКА е перфектната, но нивото се повиши

Бившият футболист и администратор на ЦСКА Стойко Сакалиев говори за представянето на тима. Той заяви, че е рано да се каже дали играта е перфектна, но нивото в отбора се е повишило.

"Според мен е рано да се каже дали играта на ЦСКА е перфектната, но нивото се повиши доста. Много силна подготовка направиха и това доведе до тези отлични резултати. Христо Янев разполага с широк състав и го напасва доста добре срещу различните съперници. Жребият за Купата ще изправи ЦСКА срещу Лудогорец, което само по себе си означава, че това е тестът за Христо Янев и футболистите", заяви Сакалиев пред "Мач Телеграф".