  3. ЦСКА се подсилва с аржентински защитник - чакат го да пристигне в България

ЦСКА се подсилва с аржентински защитник - чакат го да пристигне в България

  • 19 фев 2026 | 16:14
  • 616
  • 0
ЦСКА е много близо да си осигури седмо попълнение за тази зима. "Армейците" са в напреднали преговори с Естудиантес Ла Плата за защитника Факундо Родригес. Информацията идва от журналиста Сесар Луис Мерло, сочен за специалист по трансферните в Южна Америка, с около половин милион последователи в социалната мрежа "Х". 

Тунчев подписа с ЦСКА

"ЦСКА ще се опита да осигури Факундо Родригес под наем за 18 месеца, с опция за постоянен трансфер. Финализират се последните детайли по договора, след което футболистът ще замине за България", пише Луис Мерло.

Родригес е роден на 26 февруари 2000 г. в Сан Мартин, Аржентина, играе като централен защитник, а силният му крак е левият. Има договор с Естудиантес до края на 2027 г. Притежава италиански паспорт. Юноша е на Годой Крус, сетне дебютира за мъжкия тим, а кариерата му преминава още през Темперлей, Гийермо Браун и ЛДУ Кито, преди да облече екипа на "студентите".

