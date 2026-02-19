Петко Панайотов чака шанс в следващите мачове

Слушай на живо: ЦСКА - Славия

Халфът на ЦСКА Петко Панайотов ще очаква по-голям шанс за изява в следващите мачове. Както е известно, за "армейците" предстоят 4 поредни двубоя на стадион "Васил Левски" - срещу Славия, Септември, Ботев (Враца) и Локомотив (София), преди гостуването на Лудогорец в средата на март.

ЦСКА продава мартеници с кауза

От началото на пролетта младежкият национал игра единствено в 1/4-финала за Купата на България срещу ЦСКА 1948, когато се появи като резерва в 71-вата минута. Той дори асистира за втория гол в срещата, като центрира от корнер на главата на Макс Ебонг. Панайотов обаче изгледа от пейката шампионатните победи над Арда и ЦСКА 1948 в Бистрица.