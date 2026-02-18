Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Тунчев подписа с ЦСКА

Тунчев подписа с ЦСКА

  • 18 фев 2026 | 15:21
  • 1441
  • 0

Един от най-перспективните футболисти на ЦСКА, Алекс Тунчев, подписа дългосрочен контракт с „червените“, който ще го задържи на „Армията“ до лятото на 2029 г.

На 6 февруари 2026 г. Тунчев записа първите си минути за представителния тим на ЦСКА в двубой от Първа лига срещу Арда Кърджали, спечелен с 3:1 от „армейците“.

Преди да стигне до първия отбор, Тунчев премина през формациите на ЦСКА II и ЦСКА III, като бе повикан да тренира с първия състав през октомври 2025 г.

През настоящия сезон Тунчев има десет участия за втория отбор на „червените“ във Втора лига. Той е юношески национал на България до 19 години и през есента на миналата година направи своя дебют за селекцията.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Феновете на Миньор (Перник) организират молебен

Феновете на Миньор (Перник) организират молебен

  • 18 фев 2026 | 15:33
  • 393
  • 1
Кадрови проблеми в Аксаково

Кадрови проблеми в Аксаково

  • 18 фев 2026 | 15:22
  • 284
  • 0
В продажба са билетите за Ботев - Лудогорец

В продажба са билетите за Ботев - Лудогорец

  • 18 фев 2026 | 15:18
  • 262
  • 0
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 22679
  • 13
Косич след жребия: На този етап няма значение кой е нашият противник

Косич след жребия: На този етап няма значение кой е нашият противник

  • 18 фев 2026 | 13:27
  • 915
  • 0
Божкилов: Първенството и Европа си остават основна задача, но няма да им дадем Купата

Божкилов: Първенството и Европа си остават основна задача, но няма да им дадем Купата

  • 18 фев 2026 | 13:05
  • 1141
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 56980
  • 172
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 22679
  • 13
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 28997
  • 34
Българите в Милано - Кортина днес: Цурбриген завърши 41-ва

Българите в Милано - Кортина днес: Цурбриген завърши 41-ва

  • 18 фев 2026 | 16:02
  • 29451
  • 5
Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

  • 18 фев 2026 | 11:33
  • 15888
  • 42
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени четири шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени четири шампиона

  • 18 фев 2026 | 15:42
  • 8530
  • 0