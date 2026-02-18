Популярни
ЦСКА с двама наказани, Левски с най-солена глоба

  • 18 фев 2026 | 17:51
  • 1153
  • 4
ЦСКА с двама наказани, Левски с най-солена глоба

ДК към БФС обяви наказанията след 21-вия кръг на efbet Лига. Най-солена глоба отнася Левски - малко над 2150 евро. Помощникът на Локомотив (София) - Живко Миланов, няма да изпълнява своите функции в 3 срещи и трябва да плати 1533,88 евро.

ЦСКА пък ще е без двама основни футболисти за следващия двубой, който е срещу Славия. Аут за по една среща са защитникът Анжело Мартино и халфът Джеймс Ето'о.

Наказания след 21-вия кръг:

Подлежащо на обжалване

За получен червен картон за обиди на длъжностни лица, на основание чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 4 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва Живко Кирилов Миланов – пом. треньор  на ФК „Локомотив“ гр. София със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 1533.88 евро.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

ДК задължава ПФК „ЦСКА” гр. София да възстанови щетите на стадион „Витоша ” гр. Бистрица съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

 Със спиране от състезателни права ССП евро

Анжело Мартино ПФК „ЦСКА“ София 1 127.82
Джеймс Армел Етоо Ейенга ПФК „ЦСКА“ София 1 127.82
Севи Севитин Идриз ПФК „Локомотив“ Пловдив 1 153.39
Иван Павлов Горанов ПФК „Ботев“ Враца 1 127.82
Милен Янков Стоев ПФК „Ботев“ Враца 1 127.82

