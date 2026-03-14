Гол-красавец не стигна на Хамбургер срещу Кьолн

Хамбургер ШФ и Кьолн завършиха 1:1 в мач от 26-тия кръг на Бундеслигата. В дербито на новаците домакините поведоха с много красив гол на Фабио Виейра, но той в крайна сметка не се оказа достатъчен за пълен успех.

Така Хамбургер остава на 10-о място с 30 точки, докато Кьолн е вече шест поредни мача без успех и остава в непосредствена близост до зоната на изпадащите.

Хамбургер излезе напред в 39-ата минута с красив гол. Тогава Фабио Виейра се възползва от подаване и с много ефектен прехвърлящ удар с едно докосване на левия крак откри резултата за отбора си – 1:0. Радостта на домакините обаче бе кратка и още в края на полувремето Кьолн изравни. Това се случи след корнер, когато Рав ван ден Берг отклони към Саид Ел Мала, а талантът на „козлите“ не сгреши отблизо с глава – 1:1. Втората част далеч не бе толкова интересна, като най-доброто положение се откри пред резервата на Кьолн Линтон Маина, но той бе неточен. Така срещата завърши при този резултат.

Fábio Vieira é o nome dele, ele quer estar no mundial de 2026! pic.twitter.com/pOfwMnh2ew — Fábiovieiraprop (@fabiovieiraprop) March 14, 2026

