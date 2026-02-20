Джокович ще играе и в Маями

Само ден след потвърждението за участие на турнира в Индиън Уелс, името на Новак Джокович се появи и в списъка на регистрираните играчи за Мастърса във Флорида. Сърбинът реши да си вземе почивка след Откритото първенство на Австралия, където стигна до финала, но загуби от Карлос Алкарас. Междувременно той присъства на Зимните олимпийски игри и взе решение да пропусне турнира в Доха, за да се подготви за следващите предизвикателства. Турнирът в Маями е насрочен от 15 до 29 март.

Сръбският тенисист Новак Джокович не успя да спечели Мастърса в Маями миналата година. На големия финал чехът Якуб Меншик беше по-добър от нашия ас, като спечели с 2:0 (7:6(4), 7:6(4)).

Всичко се обърна срещу Новак в онзи ден в Маями. Дъждът на Флорида прекъсна мачовете за дълго време и така началото на финала беше изместено с почти шест часа. Това доведе и до висока влажност и тежки условия, които никак не подхождаха на нашия ас, а към всичко това се добави и проблем с окото, който се появи преди финала.

Най-добрият тенисист на всички времена, Новак Джокович, потвърди завръщането си и на Мастърса в Индиън Уелс! Турнирът потвърди това с думите, че той се завръща в "тенис рая 20 години след дебюта си".

След изтощителното Открито първенство на Австралия и решението да пропусне Доха, за да "презареди батериите", сръбският ас е готов да покори калифорнийската пустиня и най-накрая да се откъсне на върха във вечната листа на победителите в този престижен турнир. Не беше лесно за феновете след новината, че няма да гледаме Новак в Катар, но причината беше кристално ясна – натрупване на умора. Въпреки това, паузата е кратка, а мотивацията огромна. Джокович се завръща на турнир, който е печелил пет пъти, а за последно вдигна трофея през вече далечната 2016 година.