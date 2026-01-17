Джокович: Когато съм здрав, чувствам, че мога да победя всеки, все още имам хъс

Новак Джокович е категоричен, че все още може да победи всеки играч, ако е здрав и има ден, но на 38 години сърбинът вече не се фокусира върху рекорди от “Големия шлем”, казвайки, че не се нуждае от напрежението, което това носи.

С 24 титли от “Големия шлем”, 10-кратният шампион от Откритото първенство на Австралия се нуждае от още една, за да изпревари Маргарет Корт и да стане едноличен лидер за всички времена.

„Много се говори за 25-ата титла, но, знаете ли, аз се опитвам да се съсредоточа върху това, което съм постигнал, а не върху това, което евентуално постигам“, каза той на пресконференция в “Мелбърн Парк”.

„Искам да кажа, надявам се да се стигна до това, но 24 също не е лошо число. Трябва да оценя това и да си напомня за невероятната кариера, която имах. А също и да се освободя от част от този ненужен натиск. Очевидно винаги има напрежение и очаквания, но не мисля, че е необходимо да стигна по-далеч по отношение на нещата от типа „успявам или се провалям“… Не чувствам, че е необходимо. Нито пък това ми позволява да се представя по най-добрия начин“, добави сръбската легенда.

Джокович стигна до полуфиналите на всички турнири от “Големия шлем” миналата година, но Яник Синер и Карлос Алкарас се оказаха пречка в опита му за още големи трофеи. Вероятно той ще трябва да победи един от тях или и двамата, за да си осигури 11-а титла в “Мелбърн Парк” в 21-вото си участие на сингъл.

Изтощен от битки след 20 години на върха в тениса, Джокович призна, че ще бъде трудно да спечели срещу двамата в петсетови мачове на “Големия шлем”, след като загуби от Карлос Алкарас на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ миналата година.

Четвъртият поставен в схемата сърбин обаче не изключва нищо.

“Знам, че когато съм здрав, когато мога да сглобя всички парчета от пъзела в даден ден, чувствам, че мога да победя всеки“, каза той.

„Ако нямах тази вяра и увереност в себе си, определено нямаше да съм тук, да седя тук и да говоря с вас, нито да играя. Все още имам хъс и, разбира се, знам, че Синер и Алкарас играят на различно ниво в момента от всички останали. Това е факт, но това не означава, че никой друг няма шанс. Така че винаги харесвам шансовете си във всеки турнир, особено тук“, добави Джокович.

Известен с това, че е предпазлив относно контузиите си, Джокович се отказа от участие в турнира в Аделаида, заявявайки, че не е физически готов. Той отказа да даде подробности за състоянието си, но каза, че като цяло се чувства добре преди мача от първия кръг срещу непоставения испанец Педро Мартинес в понеделник.

Сърбинът също така отхвърли всякакви разговори за край на кариерата си, казвайки, че е далеч от прощален сезон и че излизането на корта все още е "прилив на адреналин" за него.

„Честно казано, това е почти като наркотик. Но в момента все още съм номер 4 в света, все още се състезавам на най-високо ниво и чувствам, че няма нужда да насочвам вниманието към тази дискусия за оттеглянето ми“, завърши той, цитиран от агенция Ройтерс.

Снимки: Gettyimages