Джокович вече е "центурион" и на Australian Open

Новак Джокович отбеляза триумфално завръщане на най-успешния за него "мейджър" турнир на Australian Open, като добави още един исторически етап към кариерата си на твърди кортове в "Големия шлем".

Бившият №1 в ранглистата на ATP изнесе почти безгрешно представяне и победи Педро Мартинес с 6:3, 6:2, 6:2, с което записа своята 100-тна победа в кариерата си в Мелбърн Парк. Рекордният 10-кратен шампион на Australian Open сега ще се стреми да подобри върховото постижение на Роджър Федерер от 102 победи на турнира.

„Какво мога да кажа? Харесва ми как звучи… Центурион е доста хубаво“, каза Джокович. „Приятно е да бъдеш центурион при такива цифри. Да създаваш история е огромна мотивация, особено през последните 5–10 години от кариерата ми. Когато се поставих в позиция да пиша история, това ме вдъхнови още повече да играя най-добрия си тенис.

Имах късмет още в началото да срещна хора, които ме научиха и ме насочиха да мисля дългосрочно за кариерата си - да не прегарям прекалено бързо и да се опитам да имам възможно най-дълга кариера. Благословен съм, че все още играя на това ниво.“

Според статистиката Джокович вече има по 100 или повече победи на Australian Open, "Уимбълдън" и "Ролан Гарос", като е единственият играч, постигнал това на три различни турнира от Големия шлем.

Novak Djokovic is playing tennis from the future.



🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/ncqoR9c74i — Danny (@DjokovicFan_) January 19, 2026

Класирайки се за втория кръг при 19-ото си поредно участие на Australian Open, Джокович ще се изправи срещу 23-годишния италиански квалификант Франческо Маестрели. Дебютантът се пребори с Теренс Атман – 6:4, 3:6, 6:7(4), 6:1, 6:1 – за да постигне първата си победа в основната схема на турнир от "Големия шлем".

На фона на оставащи въпроси около физическото му състояние, особено след похода му до полуфиналите в Ню Йорк миналата година, Джокович изглеждаше изключително концентриран и подвижен. В първия си директен двубой с Мартинес и първия мач след спечелването на титлата в Атина през ноември, сърбинът контролираше играта от основната линия и реализира над три пъти повече уинъри от испанеца (49–14).

"It's a dream come true..." 💙



Novak Djokovic reacts to making history at the Australian Open 💯 pic.twitter.com/W6mWPdW5L7 — TNT Sports (@tntsports) January 19, 2026

38-годишният Джокович достигна полуфиналите на всичките четири турнира от "Големия шлем" през миналия сезон, а преследването на 11-та титла в Мелбърн може да зависи от евентуален полуфинален сблъсък с двукратния действащ шампион Яник Синер.

Каспер Рууд също се класира безпроблемно за втория кръг, след като победи Матия Белучи с 6-1, 6-2, 6-4 и записа 50-ата си победа в турнири от Големия шлем. 27-годишният норвежец, който очаква дъщеря заедно със съпругата си Мария, ще се изправи срещу Жауме Мунар, след като испанецът надделя над Далибор Шврчина с 3:6, 6:2, 6:7(5), 7:5, 6:3.

„Това беше перфектен старт на турнира и този корт вероятно е един от любимите ми в света“, каза поставеният под №12 Рууд за Margaret Court Arena. „Атмосферата е страхотна и това е чудесен начин да започнеш. Радвам се, че след няколко дни ще съм отново тук. Трябва да благодаря на Мария, че ми позволи изобщо да дойда – знам, че тя е у дома и си почива, подготвяйки се.“

Снимки: Imago