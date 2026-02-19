Звезда на Бодьо: Вече знаем, че сме конкурентоспособни на най-добрите в света

Звездата на Бодьо/Глимт Йенс Хауге изрази задоволството си от домакинската победа с 3:1 над Интер в плейофите на Шампионската лига. Крилото, което след снощното си попадение вече има пет гола в турнира през този сезон, също така подчерта, че в отбора са добили увереност след трите си поредни победи срещу Атлетико Мадрид, Манчестър Сити и миланския гранд-

“Представянето ни срещу Интер е нереално, честно казано. И преди сме правили фантастични мачове тук, но днес беше различно. Все пак са елиминации и определено имахме за какво да играем. Наистина направихме добър мач, така че съм доволен. Убеден съм, че на реванша можем да излезем и да се състезаваме. Вече го показахме срещу Атлетико и в Англия. Така че сега знаем, че сме конкурентоспособни на най-добрите отбори в света. Но на “Сан Сиро” ще бъде много, много трудно, така че трябва да си извлечем поуките от днешния мач и да бъдем готови. Ние сме атакуващи играчи и обичаме да имаме топката в краката ни, да дриблираме, да стреляме и да подаваме с двата крака. Аз лично съм го правил през целия ми живот. Фантастично е да го покажем на най-голямата сцена. Да, играх един сезон в Милан, така че за мен ще е специално да се върна на този стадион”, коментира Хауге пред анализаторите на CBS Sports.

Jens Petter Hauge reflects on Bodø/Glimt’s magical #UCL run, and doesn't mind taking a shot at @MicahRichards 😂 pic.twitter.com/NsmTNvrV8j — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 18, 2026

Бившият играч на Милан получи аплодисменти от Джейми Карагър, докато друга легенда - Тиери Анри, го поздрави за успеха, а от своя страна норвежкият национал се пошегува с техния колега Майка Ричардс, казвайки: “Ако ти се беше наложило да играеш на “Аспмира” (стадиона на Бодьо/Глимт - б.р.), нямаше да си в тази компания”.

