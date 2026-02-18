Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бодьо/Глимт
  3. В Бодьо са изринали 80 тона сняг за мача си с Интер

В Бодьо са изринали 80 тона сняг за мача си с Интер

  • 18 фев 2026 | 16:25
  • 1791
  • 1
В Бодьо са изринали 80 тона сняг за мача си с Интер

В норвежкото градче Бодьо тече трескава подготовка за днешното историческо домакинство на местния тим срещу Интер от плейофите на Шампионската лига.

Двубоят между Бодьо/Глимт и миналогодишния финалист ще се превърне в първия елиминационен мач в историята на турнира, който ще се проведе в Арктическия кръг. През последните дни обаче в града се изсипа огромно количество сняг, поради което на домакините им се е наложило да изринат 80 тона сняг на стадиона и около него, за да може да се проведе тазвечерният двубой. Въпреки че преспите достигали дори до пет метра, в Норвегия са уверени, че мачът срещу “нерадзурите” ще се проведе по план от 22:00 часа българско време.

Както е известно, 8-хилядният стадион “Аспмира” е с изкуствено тревно покритие заради ниските температури в Бодьо. Това създава сериозни трудности на гостуващите чуждестранни тимове, като от 2020 година насам “жълто-черните” имат 31 победи, 2 ремита и 9 загуби при домакинствата си в евротурнирите. В последното те дори записаха сензационна победа с 3:1 над Манчестър Сити.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Дел Пиеро за поражението на Ювентус в Турция: Всичко се обърка, това е реалността

Дел Пиеро за поражението на Ювентус в Турция: Всичко се обърка, това е реалността

  • 18 фев 2026 | 15:40
  • 1486
  • 0
Рен подписа с доскорошния треньор на Ница

Рен подписа с доскорошния треньор на Ница

  • 18 фев 2026 | 15:30
  • 438
  • 0
Официално от УЕФА: разследват расизъм на Бенфика - Реал Мадрид

Официално от УЕФА: разследват расизъм на Бенфика - Реал Мадрид

  • 18 фев 2026 | 15:18
  • 1203
  • 2
Спестиха ли червен картон на Валверде от Реал Мадрид?

Спестиха ли червен картон на Валверде от Реал Мадрид?

  • 18 фев 2026 | 14:55
  • 3270
  • 48
Интересна снимка на телефона на обвинения от Винисиус в расизъм

Интересна снимка на телефона на обвинения от Винисиус в расизъм

  • 18 фев 2026 | 14:14
  • 3158
  • 0
Легенда на Бенфика осъди Престиани за случилото се на "Луж"

Легенда на Бенфика осъди Престиани за случилото се на "Луж"

  • 18 фев 2026 | 13:45
  • 2324
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 64803
  • 204
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

  • 18 фев 2026 | 17:02
  • 8948
  • 26
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 30789
  • 19
Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

Хьогмо: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

  • 18 фев 2026 | 16:29
  • 4985
  • 3
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 34265
  • 41
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени пет шампиона

  • 18 фев 2026 | 17:12
  • 10057
  • 1