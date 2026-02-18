В Бодьо са изринали 80 тона сняг за мача си с Интер

В норвежкото градче Бодьо тече трескава подготовка за днешното историческо домакинство на местния тим срещу Интер от плейофите на Шампионската лига.

Двубоят между Бодьо/Глимт и миналогодишния финалист ще се превърне в първия елиминационен мач в историята на турнира, който ще се проведе в Арктическия кръг. През последните дни обаче в града се изсипа огромно количество сняг, поради което на домакините им се е наложило да изринат 80 тона сняг на стадиона и около него, за да може да се проведе тазвечерният двубой. Въпреки че преспите достигали дори до пет метра, в Норвегия са уверени, че мачът срещу “нерадзурите” ще се проведе по план от 22:00 часа българско време.

🇳🇴 Bodø/Glimt have had to move 80 tons of snow - standing up to five metres high - ahead of their Champions League game v. Inter Milan today.



The Norwegian club are the first team from the Arctic Circle to play in a knockout tie in the history of Europe's premier club… pic.twitter.com/ZxEq3g9amj — The Sweeper (@SweeperPod) February 18, 2026

Както е известно, 8-хилядният стадион “Аспмира” е с изкуствено тревно покритие заради ниските температури в Бодьо. Това създава сериозни трудности на гостуващите чуждестранни тимове, като от 2020 година насам “жълто-черните” имат 31 победи, 2 ремита и 9 загуби при домакинствата си в евротурнирите. В последното те дори записаха сензационна победа с 3:1 над Манчестър Сити.

Wednesday: Bodø Glimt vs Inter in the Champions League



The stadium is now being mowed.



More snow reported Tuesday. The TV bus for Italian TV is stuck and blocking a lane on the E6 - an hour before Bodø. Waiting for towing. Welcome to Norway 😊



Benvenuti in Norvegia pic.twitter.com/UY7B9FhZt5 — Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) February 15, 2026

Снимки: Gettyimages