„Лигата на талантите“ с анализ на 16-я кръг в Елитната група до 15 години – драматично столично дерби приковава вниманието

  • 19 фев 2026 | 09:00
  • 485
  • 0

През изминалата седмица се изигра първия пролетен кръг в Елитната група до 15 години.

Септември победи Левски с 4:3, а в другото столично дерби от първата осмица ЦСКА1948 победи ЦСКА минимално, Лудогорец и Ботев (Пловдив) пък от своя страна не срещнаха трудности в своите мачове.

Във втората осмица Локомотив (Пловдив) и Етър записаха домакински победи, Академик (Пловдив) завърши наравно със Славия, а Черно море спечели своето гостуване.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от Елитните групи.

