Резултати и голмайстори след 16-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 17 фев 2026 | 19:53
Резултати и голмайстори след 16-ия кръг на Елитната група до 15 години

Първа осмица:

Септември - Левски 4:3
1:0 Александър Кръстев (30')
1:1 Антоан Петров (35')
2:1 Илия Даскалов (45')
3:1 Александър Кръстев (51')
3:2 Емилиян Николов (55')
3:3 Емилиян Николов (61')
4:3 Александър Тошев (67') д 

ЦСКА 1948 - ЦСКА 1:0
1:0 Боян Димитров (81')

Спартак (Варна) - Лудогорец 1:3
1:0 Данаил Илиев (22')
1:1 Даниел Рангелов (53')
1:2 Румен Джепков (64')
1:3 Ник Георгиев (82') д

Ботев (Пловдив) - Национал 3:1
1:0 Тодор Каракитуков (40')
2:0 Иван Бичовски (42')
2:1 Александър Станчев (48')
3:1 Теодор Матев (56')

Втора осмица:

Академик (Пловдив) - Славия 1:1
0:1 Владимир Крумов (22')
1:1 Борислав Данаилов (39')

Локомотив (Пловдив) - Дунав 2:0
1:0 Алекс Цинигаров (19')
2:0 Никола Трифонов (36')

Шипка Старс - Черно море 0:2
0:1 Денис Мюрветов (10')
0:2 Даниел Друмев (78')

Етър - Добруджа 1:0 
1:0 Ивайло Бобев (79')

