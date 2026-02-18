Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Интересна снимка на телефона на обвинения от Винисиус в расизъм

Интересна снимка на телефона на обвинения от Винисиус в расизъм

  • 18 фев 2026 | 14:14
  • 1056
  • 0

Името на Джанлука Престиани нашумя във вторник вечер покрай скандалите с Винисиус Жуниор от мача между Бенфика и Реал Мадрид в Шампионската лига. 20-годишният аржентинец беше обвинен от бразилеца в расизъм и сега рискува тежко наказание.

Интересното е, че Престиани най-вероятно е голям фен на Вини, макар във вторник вечер това да не си личеше - особено ако е вярно, че той се е обърнал към него с “маймуна”.

“Марка” показа снимка на аржентинeца от самолет, на която се вижда смартфонът му. Любопитното е, че снимката на заключения екран на телефона му е такава, на която са двамата с Жуниор. Тя е от предишния двубой между двата клуба на 28 януари, който беше от последния кръг в основната фаза на турнира.

Легенда на Бенфика осъди Престиани за случилото се на "Луж"
Легенда на Бенфика осъди Престиани за случилото се на "Луж"
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 6551
  • 6
Първият срещу последния в ключов сблъсък в Премиър лийг

Първият срещу последния в ключов сблъсък в Премиър лийг

  • 18 фев 2026 | 07:26
  • 4177
  • 0
Милан с шанс да върне интригата в битката за Скудетото

Милан с шанс да върне интригата в битката за Скудетото

  • 18 фев 2026 | 07:04
  • 4328
  • 5
Бастони получил смъртни заплахи след дербито с Ювентус

Бастони получил смъртни заплахи след дербито с Ювентус

  • 18 фев 2026 | 06:44
  • 2239
  • 2
Престиани: Не съм расист

Престиани: Не съм расист

  • 18 фев 2026 | 06:23
  • 4861
  • 4
Винисиус: Расистите са страхливци, които трябва да си сложат фланелката в устата

Винисиус: Расистите са страхливци, които трябва да си сложат фланелката в устата

  • 18 фев 2026 | 06:06
  • 6012
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 46649
  • 138
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 13295
  • 9
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 22111
  • 23
Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

  • 18 фев 2026 | 12:42
  • 24962
  • 5
Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

  • 18 фев 2026 | 11:33
  • 11584
  • 22
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 7244
  • 0