Интересна снимка на телефона на обвинения от Винисиус в расизъм

Името на Джанлука Престиани нашумя във вторник вечер покрай скандалите с Винисиус Жуниор от мача между Бенфика и Реал Мадрид в Шампионската лига. 20-годишният аржентинец беше обвинен от бразилеца в расизъм и сега рискува тежко наказание.

Интересното е, че Престиани най-вероятно е голям фен на Вини, макар във вторник вечер това да не си личеше - особено ако е вярно, че той се е обърнал към него с “маймуна”.

“Марка” показа снимка на аржентинeца от самолет, на която се вижда смартфонът му. Любопитното е, че снимката на заключения екран на телефона му е такава, на която са двамата с Жуниор. Тя е от предишния двубой между двата клуба на 28 януари, който беше от последния кръг в основната фаза на турнира.

