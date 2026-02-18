Популярни
Очаквайте в 12:30 на живо: кой срещу кого в полуфиналите за Купата
Жребият за полуфиналите за Купата на България - очаквайте на живо!

  • 18 фев 2026 | 10:32
  • 6453
  • 10
Жребият за полуфиналите в турнира Sesame Купа на България ще бъде изтеглен днес от 12:30 часа в Бояна. До този етап достигнаха Арда (Кърджали), Локомотив (Пловдив), Лудогорец и ЦСКА, които спечелиха своите четвъртфинални сблъсъци. Жребият е пълен и всички участници ще бъдат в една урна, като ще се определят двете полуфинални двойки. Победителите ще бъдат излъчени след разменено гостуване, а домакин в първия мач ще бъде тимът, изтеглен първи. Срещите от полуфиналната фаза на турнира са предвидени да се играят през април. Sportal.bg ще излъчи пряко церемонията.

