  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  ЦСКА с окуражителни думи към Джони Велинов

ЦСКА с окуражителни думи към Джони Велинов

  • 17 фев 2026 | 19:36
  • 770
  • 0
ЦСКА отправи окуражителни думи към легендарния вратар Георги Велинов, който се намира в тежко състояние във Военномедицинска академия. Джони, както го наричат феновете, е шесткратен първенец на България с "армейците" и четирикратен носител на Купата на страната. През 1981 г. е определен за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г.

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА
Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

"Великият Георги Велинов води най-тежката битка... Кураж, шампионе! ЦСКА и България са с теб!", написаха "червените".

