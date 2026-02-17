ЦСКА с окуражителни думи към Джони Велинов

ЦСКА отправи окуражителни думи към легендарния вратар Георги Велинов, който се намира в тежко състояние във Военномедицинска академия. Джони, както го наричат феновете, е шесткратен първенец на България с "армейците" и четирикратен носител на Купата на страната. През 1981 г. е определен за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г.

"Великият Георги Велинов води най-тежката битка... Кураж, шампионе! ЦСКА и България са с теб!", написаха "червените".