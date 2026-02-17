Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА пусна билетите за мача срещу Славия

ЦСКА пусна билетите за мача срещу Славия

  • 17 фев 2026 | 14:25
  • 419
  • 0
ЦСКА пусна билетите за мача срещу Славия
Слушай на живо: ЦСКА - Славия

Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Славия от 22-рия кръг на efbet Лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 21 февруари (събота) от 17:30 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на стадион "Васил Левски" на ул. "Гурко" на 20 февруари (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 21 февруари (работно време 11:00 ч. - до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. "Солунска" 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

"Армейците" без двама основни играчи срещу Славия
"Армейците" без двама основни играчи срещу Славия

Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 86,92 евро (170 лв.)
Сектор А, ложи – 17,90 евро (35 лв.)
Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)
Сектор Г – 7,67 евро (15 лв.)
Сектор Б, блок 26 (гости) – 7,67 евро (15 лв.)

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени онлайн, както и в официалния фен магазин на ул. "Солунска" 12.

Всички в ЦСКА са здрави, клубът обяви програмата до двубоя със Славия
Всички в ЦСКА са здрави, клубът обяви програмата до двубоя със Славия

"В деня на мача (21 февруари) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 11:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя). Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени онлайн, както 2 часа преди началото на двубоя от касата на ъгъла на ул. Граф Игнатиев и бул. Евлоги и Христо Георгиеви (срещу метростанция „Стадион Васил Левски“). Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 16:30 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 20 февруари (петък), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 16:30 ч.", пишат от клуба.

