  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

  17 фев 2026 | 17:27
Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА
Легендарният вратар на ЦСКА и България Георги Велинов, който е любимец на феновете на "армейците", е в тежко състояние във Военномедицинска академия. От години Джони, както го наричат привържениците, се бори с онкологично заболяване на челюстта, като преди време се подложи на операция в Турция.

В края на 2025 г. славният вратар откри клубния магазин на 31-кратните шампиони на ул. "Солунска" в София заедно с Димитър Пенев. Велинов е шесткратен първенец на България с "червените" и четирикратен носител на Купата на страната. През 1981 г. е определен за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г.

Новите в Сливнишки герой

Синът на Херо се заигра с Илиян Филипов: Декларациите отминават!

Стоичков надъха млади лекари

Локо (Пд) с големи планове за юбилея

Левски обяви програмата си за седмицата

Британец осъди България заради расистка агресия по време на ЦСКА - Левски

БФС спечели делото с Кръстаич

Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

Етър 1:1 Фратрия, червен картон за гостите

Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

