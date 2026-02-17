Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  Британец осъди България заради расистка агресия по време на ЦСКА - Левски

Британец осъди България заради расистка агресия по време на ЦСКА - Левски

  • 17 фев 2026 | 14:57
Британец осъди България заради расистка агресия по време на ЦСКА - Левски

Европейският съд за правата на човека осъди във вторник България за това, че не е разследвала по адекватен начин расистка агресия срещу британски привърженик, предаде Агенция Франс Прес. Тази агресия се е случила на 29 септември 2018 г. по време на дерби между ЦСКА и Левски на Националния стадион "Васил Левски". Докато е бил с приятели, Леон Франсоа д'Асиз Кофи, който е британски гражданин, роден през 1970-а, е бил нападнат от няколко човека и паднал на земята, е получил множество силни удари. Той е получил много травми и се е наложило да претърпи операция на челюстта.

Според него тази атака е била на расистка основа, като той е завел дело в Европейския съд за правата на човека, след като българските власти не са взели съответните мерки, за да предотвратят агресията, и не са провели адекватно разследване на случая. В становището на съда в Страсбург се заключава, че българските власти са достатъчни, за да защитят населението, но разследването е било неефикасно, като не е позволило да се установят фактите, нито да се установят агресорите.

Съдът също е посочил, че властите не са търсили евентуален расистки мотив. Завелият делото е поискал 100 хиляди евро за морални щети, като съдът му е отредил 18 500. България трябва да плати и разходите по делото, които са на стойност 4500 евро. 

Снимка: Булфото

