Де Дзерби си тръгва от Марсилия още тази седмица

Роберто Де Дзерби ще напусне поста си на старши треньор на Марсилия още тази седмица, съобщава RMC. Според информацията, италианският специалист е разочарован от последните разгромни поражения от Пари Сен Жермен (0:5) и Брюж (0:3), както и от отношението и бездействието на играчите.
От своя страна, ръководството на клуба осъзнава, че Де Дзерби вече не е в състояние да изпълнява качествено работата си. Очаква се в най-близко време двете страни да обсъдят прекратяването на договора.
В съботния мач от Лига 1 срещу Страсбург отборът вероятно ще бъде воден от асистента на Де Дзерби Жак Абардонадо или от треньора на младежкия състав.
След изиграването на 21 кръга Марсилия заема 4-то място в класирането на Лига 1.
