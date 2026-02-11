Де Дзерби си тръгва от Марсилия още тази седмица

Роберто Де Дзерби ще напусне поста си на старши треньор на Марсилия още тази седмица, съобщава RMC. Според информацията, италианският специалист е разочарован от последните разгромни поражения от Пари Сен Жермен (0:5) и Брюж (0:3), както и от отношението и бездействието на играчите.

От своя страна, ръководството на клуба осъзнава, че Де Дзерби вече не е в състояние да изпълнява качествено работата си. Очаква се в най-близко време двете страни да обсъдят прекратяването на договора.

🔴 INFO RMC SPORT : L’entraînement du jour et les échanges avec les joueurs et les dirigeants sont sur le point de sceller le sort de Roberto De Zerbi à l'OM. Le départ de l’entraîneur italien est proche.https://t.co/z67wr4MUMP pic.twitter.com/uTkE0dE5H2 — RMC Sport (@RMCsport) February 10, 2026

В съботния мач от Лига 1 срещу Страсбург отборът вероятно ще бъде воден от асистента на Де Дзерби Жак Абардонадо или от треньора на младежкия състав.

След изиграването на 21 кръга Марсилия заема 4-то място в класирането на Лига 1.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages