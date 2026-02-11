Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  3. Де Дзерби си тръгва от Марсилия още тази седмица

Де Дзерби си тръгва от Марсилия още тази седмица

  • 11 фев 2026 | 03:59
  • 93
  • 0
Де Дзерби си тръгва от Марсилия още тази седмица

Роберто Де Дзерби ще напусне поста си на старши треньор на Марсилия още тази седмица, съобщава RMC. Според информацията, италианският специалист е разочарован от последните разгромни поражения от Пари Сен Жермен (0:5) и Брюж (0:3), както и от отношението и бездействието на играчите.

От своя страна, ръководството на клуба осъзнава, че Де Дзерби вече не е в състояние да изпълнява качествено работата си. Очаква се в най-близко време двете страни да обсъдят прекратяването на договора.

В съботния мач от Лига 1 срещу Страсбург отборът вероятно ще бъде воден от асистента на Де Дзерби Жак Абардонадо или от треньора на младежкия състав.

След изиграването на 21 кръга Марсилия заема 4-то място в класирането на Лига 1.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тежка контузия вади голмайстора на Порто от Мондиал 2026

Тежка контузия вади голмайстора на Порто от Мондиал 2026

  • 10 фев 2026 | 22:59
  • 1876
  • 0
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 15297
  • 46
Белингам може да отсъства повече от очакваното

Белингам може да отсъства повече от очакваното

  • 10 фев 2026 | 21:08
  • 1660
  • 0
Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

  • 10 фев 2026 | 23:29
  • 14977
  • 36
Бундеслигата ще промотира таланти от футболното първенство на ОАЕ

Бундеслигата ще промотира таланти от футболното първенство на ОАЕ

  • 10 фев 2026 | 19:36
  • 844
  • 0
От Бетис си направиха жестока шега с Ман Юнайтед

От Бетис си направиха жестока шега с Ман Юнайтед

  • 10 фев 2026 | 19:04
  • 3305
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

  • 11 фев 2026 | 01:16
  • 6420
  • 16
ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 105119
  • 513
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 15297
  • 46
Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

  • 10 фев 2026 | 23:29
  • 14977
  • 36
Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

  • 11 фев 2026 | 00:27
  • 5380
  • 9
Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

  • 10 фев 2026 | 20:27
  • 18683
  • 41