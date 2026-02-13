Временният треньор на Марсилия: Намерих ранена група, време е за малко позитивизъм

Временният треньор на Марсилия Жак Абардонадо се надява, че може да внесе малко позитивизъм в „ранена група“, докато отборът се подготвя да се изправи срещу Страсбург в първия си мач, след като се раздели с Роберто Де Дзерби.

Бившият италиански мениджър на Брайтън, който доведе Марсилия до второ място в Лига 1 миналия сезон, беше уволнен рано в сряда сутринта след загубата с 0:5 от Пари Сен Жермен. Марсилия в момента е на 4-о място, вече на 12 точки зад ПСЖ след загубата в неделя, и вече е елиминиран от Шампионската лига.

Каквото и да се развият нещата занапред до края на кампанията, досегашният асистент на Де Дзерби Абардонадо възнамерява да се съсредоточи върху работата, която изпълнява: „Знам ситуацията, защото съм бил там преди. Изправям се пред нея. Намерих ранена група. Опитахме се да внесем малко позитивизъм – с прости неща, за да подходим към мача срещу Страсбург по най-добрия възможен начин. Ще излезем на терена с победоносно отношение. Всички сме „жадни за отмъщение“ – ще се изправим пред отговорностите си, първо аз, а след това и играчите. Те са отговорни, както всички ние. Чувстват се отговорни и искат да се реваншират. Трябва да спечелим следващия мач. Имат това желание, искат да положат усилия и ще има реакция“.

Абардонадо обаче и се изказа ласкаво за предшественика си, на който бе и помощник: "Той е чудесен треньор с голямо сърце. Имах централна позиция при него и мога само да му благодаря. Имало ли е разминаване между Де Дзерби и отбора? Той е страстен човек. Не съм виждал треньор да обича някой клуб толкова много".

"Марсилия е необикновен клуб, във всякакъв смисъл. Животът на един треньор тук, за съжаление, е кратък. Това е клуб, който има много напрежение.Треньорът, който идва тук, знае точно какво да очаква. Познавам играчи, които повече не искаха да носят фланелката на Марсилия, защото те бяха под толкова голямо напрежение", каза още той.

Въпреки че беше уволнен от Рен по-рано през седмицата, Хабиб Бейе се смята за фаворит за следващ треньор на Марсилия.

Снимки: Imago