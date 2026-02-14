Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  Марсилия изпусна Страсбург в добавеното време

Марсилия изпусна Страсбург в добавеното време

  • 14 фев 2026 | 23:40
  • 110
  • 0
Марсилия изпусна Страсбург в добавеното време

Отборите на Страсбург и Марсилия направиха равенство 2:2 в среща от 22-рия кръг на френската Лига 1. Головете за провансалци вкараха Мейсън Грийнууд (14’) и Амин Гуири (47’), а за съперника от града на Европейския парламент се разписаха Себастиан Нанаси (73’) и Себастиан Нанаси (90’+7’). Загубените две точки попречиха на марсилци да се изравнят с другия олимпийски тим Лион на третото място. Гостите пък направиха грешна стъпка в преследването на местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири през идната кампания, след като вчера шестият Рен удари шампиона Пари Сен Жермен с 3:1.

Рен спря устрема на ПСЖ
Рен спря устрема на ПСЖ

Все пак петият Лил по-рано тази вечер също стъпи накриво при домакинството си на Брест, с което разликата в тази част от таблицата все още не представлява широко отворена ножица.

Лил и Брест разделиха точките
Лил и Брест разделиха точките

Водещият реализатор на първенството Мейсън Грийнууд откри резултата в 14-ата минута, когато отбеляза 14-ия си гол от началото на сезона. Алжирският национал Амин Гуири асистира за попадението на англичанина и сам вкара втория гол в 47-ата минута, но Марсилия не успя да вземе трите точки.

Себастиан Нанаси намали изоставането на гостите в 74-тата минута, а Страсбург получи дузпа в добавеното време. Точен бе Хоакин Паникели, който записа 12-ото си попадение от началото на сезона и вече е еднолично втори в класацията на реализаторите зад Грийнууд.

Марсилия не успя да преодолее основната схема на Шампионската лига, което означава, че през седмицата провансалци ще почиват и следващият им мач ще бъде гостуването на Брест от Лига 1 на 20-и февруари (петък). Страсбург от своя страна финишира на първо място в основната схема на Лигата на конференциите и ще пропусне първия кръг на директните елиминации, което означава, че този тим също ще почива в рамките на работната седмица, а следващият му мач ще бъде чак през уикенда на 22-ри февруари (неделя) и ще бъде домакинство на Лион.

