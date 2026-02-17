Левски поздрави Асен Митков

Ръководството на Левски не пропусна да поздрави младия халф Асен Митков, който днес празнува своя 21-и рожден ден.

"Днес полузащитникът на „Левски“ Асен Митков празнува своя 21-ви рожден ден.



Юношата на клуба дебютира за първия отбор на „Левски“ на 23 май 2021 година при победата над „Черно море“ във Варна с 2:1. Отбеляза първия си гол на 14 септември 2023 година при домакинската победа с 2:0 над „Пирин“.



Със „синята“ фланелка е изиграл до момента 102 мача, в които има 3 гола. Носител на Купата на България през 2022 година. Асен Митков е капитан на младежкия национален отбор на България, за който има 12 мача и 1 гол.



ПФК „Левски“ поздравява Асен с празника и му пожелава здраве, успешна кариера, много голове, победи и щастливи мигове с любимия клуб", написаха от клуба.