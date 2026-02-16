Техническият директор на Ред Бул се обяви против решението на Мерцедес

Техническият директор на Ред Бул Пиер Ваше, коментира темата за предполагаемия „номер“ на Mercedes със степента на сгъстяване на двигателя и промяната й от 16:1 на 18:1 при загряването на мотора.
„Ако питате мен, това не е позволено. Не знам какво правят, сериозно, и не знам дали е вярно или не", обясни Ваше, като това е първото по-категорично мнение по темата, дошло от някой от отборите и/или ФИА.
Дебатът за степента на сгъстяване остава една от най-горещите теми в падока, докато Формула 1 се приближава все повече до откриващото сезона състезание в Мелбърн, което е след по-малко от месец. Междувременно предстои и една последна тестова сесия.
Попитан дали е вярно, че Ред Бул разполага със знанията, но все още не и със средствата да приложи напълно въпросната технология, французинът заяви следното в Бахрейн: „Мисля, че не знам какво правят другите. Ако питате мен, това не е позволено. Не знам какво правят, сериозно, и не знам дали е вярно или не. В момента това е просто отдалечена система и аз се опитвам да въведа система, която е справедлива за всички по различен начин.“
„При различните операции, това, което правят, и начинът, по който не нарушаваш правилата, но максимизираш увереността си – границата на този аспект е трудна за определяне. Още повече от страна на двигателя, защото не е видимо. Същото е и при окачването, при шасито. Не съм експерт по двигателите и не знам какво правят другите“, добави той.
Противно на колегите си във Ферари и Мерцедес, Ваше обясни, че Ред Бул всъщност изостава от тези два тима, а не е пред тях. Той е на мнение, че новият RB22 на Ред Бул има много по-добро поведение в завоите и там, където притискащата сила е важна, но изостава по отношение максималната скорост на правите, особено когато колата е с по-малко количество гориво на борда.
Въпреки това Ваше подчерта, че правилната оценка на представянето е почти невъзможна, докато всички не се наредят на стартовата решетка с еднакво количество гориво в квалификационен режим в Мелбърн. Той добави, че в Ред Бул вече са наясно с определени слабости в своя пакет – проблеми, които са тясно свързани с обратната връзка, получена както от Макс Верстапен, така и от Исак Хаджар в първия тест в Бахрейн.
Снимки: Gettyimages