  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Техническият директор на Ред Бул се обяви против решението на Мерцедес

Техническият директор на Ред Бул се обяви против решението на Мерцедес

  • 16 фев 2026 | 16:33
  • 508
  • 0

Техническият директор на Ред Бул Пиер Ваше, коментира темата за предполагаемия „номер“ на Mercedes със степента на сгъстяване на двигателя и промяната й от 16:1 на 18:1 при загряването на мотора.

„Ако питате мен, това не е позволено. Не знам какво правят, сериозно, и не знам дали е вярно или не", обясни Ваше, като това е първото по-категорично мнение по темата, дошло от някой от отборите и/или ФИА.

Пиастри прогнозира колко скъпо ще струват лошите стартове през 2026 година
Пиастри прогнозира колко скъпо ще струват лошите стартове през 2026 година

Дебатът за степента на сгъстяване остава една от най-горещите теми в падока, докато Формула 1 се приближава все повече до откриващото сезона състезание в Мелбърн, което е след по-малко от месец. Междувременно предстои и една последна тестова сесия.

Попитан дали е вярно, че Ред Бул разполага със знанията, но все още не и със средствата да приложи напълно въпросната технология, французинът заяви следното в Бахрейн: „Мисля, че не знам какво правят другите. Ако питате мен, това не е позволено. Не знам какво правят, сериозно, и не знам дали е вярно или не. В момента това е просто отдалечена система и аз се опитвам да въведа система, която е справедлива за всички по различен начин.“

Барселона остава във Формула 1 поне до края на 2032
Барселона остава във Формула 1 поне до края на 2032

„При различните операции, това, което правят, и начинът, по който не нарушаваш правилата, но максимизираш увереността си – границата на този аспект е трудна за определяне. Още повече от страна на двигателя, защото не е видимо. Същото е и при окачването, при шасито. Не съм експерт по двигателите и не знам какво правят другите“, добави той.

Противно на колегите си във Ферари и Мерцедес, Ваше обясни, че Ред Бул всъщност изостава от тези два тима, а не е пред тях. Той е на мнение, че новият RB22 на Ред Бул има много по-добро поведение в завоите и там, където притискащата сила е важна, но изостава по отношение максималната скорост на правите, особено когато колата е с по-малко количество гориво на борда.

Киану Рийвс коментира документалната поредица за тима на Кадилак
Киану Рийвс коментира документалната поредица за тима на Кадилак

Въпреки това Ваше подчерта, че правилната оценка на представянето е почти невъзможна, докато всички не се наредят на стартовата решетка с еднакво количество гориво в квалификационен режим в Мелбърн. Той добави, че в Ред Бул вече са наясно с определени слабости в своя пакет – проблеми, които са тясно свързани с обратната връзка, получена както от Макс Верстапен, така и от Исак Хаджар в първия тест в Бахрейн.

Хаджар, а не Верстапен започва втория тест за Ред Бул
Хаджар, а не Верстапен започва втория тест за Ред Бул
Снимки: Gettyimages

