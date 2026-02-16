Популярни
Пиастри прогнозира колко скъпо ще струват лошите стартове през 2026 година

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри прогнозира колко скъпо могат да струват слабите стартове във Формула 1 през 2026 година.

Дискусиите около стартовете започнаха да набират скорост в падока по време на първия предсезонен тест в Бахрейн миналата седмица, а тази тема ще бъде дискутирана от Комисията за Ф1 по-късно тази седмица. А според Пиастри един слаб старт, който може да бъде породен от големия турбо лаг, може да струва на пилот до седем позиции.

„Всеки ще се нуждае от различно нещо на старта и ако мога да съм напълно честен с вас, не съм сигурен, че самите ние знаем от какво ще се нуждаем. Имаме някаква бегла представа, сигурен съм, че ще намерим начин да правим добри стартове.

„Просто миналата година разликата между добро и лошо потегляне беше, че при лошото имаше малко превъртане на гумите. Тази година може да се случи като във Формула 2, където почти влизаш в антистол или нещо подобно. Сега няма да губиш пет метра, а шест или седем позиции, ако нещата не се развият добре“, каза Пиастри.

Снимки: Imago

