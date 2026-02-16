Хаджар, а не Верстапен започва втория тест за Ред Бул

Новият пилот на Ред Бул Исак Хаджар ще започне втория предсезонен тест във Формула 1 в Бахрейн в сряда, стана ясно днес. Хаджар ще кара цял ден в сряда, а в четвъртък в новия RB22 ще седне Верстапен. В петък Макс ще кара в сутрешната сесия, а следобед в колата се връща Хаджар.

В първата тестова сесия миналата седмица Верстапен записа почти 200 обиколки и завърши на 7-о място в общото подреждане на тридневните изпитания. Най-добрата обиколка на нидерландеца беше на малко над 1 секунда от първото време на Андреа Кими Антонели с Мерцедес, който оглави класирането.

Съперниците на Ред Бул са уверени, че бившите шампиони разполагат с автомобил, с който да се борят в челото от самото начало на новата ера в развитието на спорта, която стартира със сезон 2026 и която настъпи с влизането в сила на новите технически правила за автомобилите и задвижващите системи.

