  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Киану Рийвс коментира документалната поредица за тима на Кадилак

Киану Рийвс коментира документалната поредица за тима на Кадилак

  • 16 фев 2026 | 15:42
  • 190
  • 0

Холивудската звезда Киану Рийвс продуцира документален филм, който ще покаже какво се случва зад кулисите на отбора на Кадилак във Формула 1. Актьорът работи в сътрудничество с екипа по създаването на документална поредица за най-новия отбор, който ще се присъедини към стартовата решетка този сезон.

Проектът беше обявен през юли 2025 и има за цел да предостави ексклузивен поглед върху пътя на американския тим към шампионата.

20 милиона долара е струвала рекламата на Кадилак на Супербоул
20 милиона долара е струвала рекламата на Кадилак на Супербоул

„Да, аз съм част от документалния филм за тима на Кадилак във Формула 1. Работата по създаването на тима, работата по кандидатурата и тяхното пътуване до първото състезание през март“, обясни актьорът пред F1 TV по време на първите предсезонни тестове в Бахрейн.

Преди това Рийвс беше водещ на документалната поредица от четири части за Браун GP, озаглавена „Браун: Невъзможната история във Формула 1“, която излезе през 2023 по Disney+ и BBC.

Киану Рийвс представи Ботас и Перес като пилотите на Кадилак за сезон 2026
Киану Рийвс представи Ботас и Перес като пилотите на Кадилак за сезон 2026

„Колко е удивително и дълбоки са тези процеси - добави Рийвс, попитан какво е научил, докато е работил по двата документални филма. - Отвън всичко изглежда много напрегнато. Имам предвид, ако погледнем състезателния автомобил, погледнем надолу по пистата, чисто техническата страна, събирането на екип, какво е необходимо, за да имаш колата, всички елементи, промяната в правилата."

Дан Таурис, главен изпълнителен директор на TWG Motorsports и на отбора на Кадилак, коментира документалния филм при обявяването му: „Това е история за смела амбиция и безмилостен стремеж. За нас е чест да работим с Киану, чиято страст и познания за състезанията са дълбоки, и сме горди да си партнираме с Дженерал Мотърс в тази невероятна история.“

„Имаме възможност да приветстваме ново поколение фенове във Формула 1 и креативността на Киану е перфектната искра, която да запали това пътуване.“

Критиките на звездите и тихият ужас на Либърти Медия
Критиките на звездите и тихият ужас на Либърти Медия
Снимки: Gettyimages

