Киану Рийвс коментира документалната поредица за тима на Кадилак

Холивудската звезда Киану Рийвс продуцира документален филм, който ще покаже какво се случва зад кулисите на отбора на Кадилак във Формула 1. Актьорът работи в сътрудничество с екипа по създаването на документална поредица за най-новия отбор, който ще се присъедини към стартовата решетка този сезон.
Проектът беше обявен през юли 2025 и има за цел да предостави ексклузивен поглед върху пътя на американския тим към шампионата.
20 милиона долара е струвала рекламата на Кадилак на Супербоул
„Да, аз съм част от документалния филм за тима на Кадилак във Формула 1. Работата по създаването на тима, работата по кандидатурата и тяхното пътуване до първото състезание през март“, обясни актьорът пред F1 TV по време на първите предсезонни тестове в Бахрейн.
Преди това Рийвс беше водещ на документалната поредица от четири части за Браун GP, озаглавена „Браун: Невъзможната история във Формула 1“, която излезе през 2023 по Disney+ и BBC.
Киану Рийвс представи Ботас и Перес като пилотите на Кадилак за сезон 2026
„Колко е удивително и дълбоки са тези процеси - добави Рийвс, попитан какво е научил, докато е работил по двата документални филма. - Отвън всичко изглежда много напрегнато. Имам предвид, ако погледнем състезателния автомобил, погледнем надолу по пистата, чисто техническата страна, събирането на екип, какво е необходимо, за да имаш колата, всички елементи, промяната в правилата."
Дан Таурис, главен изпълнителен директор на TWG Motorsports и на отбора на Кадилак, коментира документалния филм при обявяването му: „Това е история за смела амбиция и безмилостен стремеж. За нас е чест да работим с Киану, чиято страст и познания за състезанията са дълбоки, и сме горди да си партнираме с Дженерал Мотърс в тази невероятна история.“
„Имаме възможност да приветстваме ново поколение фенове във Формула 1 и креативността на Киану е перфектната искра, която да запали това пътуване.“
Критиките на звездите и тихият ужас на Либърти Медия
Снимки: Gettyimages