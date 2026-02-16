Барселона остава във Формула 1 поне до края на 2032

Барселона ще продължи да приема стартове от Формула 1 поне до края на 2032 година. Това съобщи днес испанското издание El Periodico, като цитира източници от мениджмънта на пистата до каталунската столица.

Барселона приема състезание от Формула 1 тази година, а след това ще се върне в календара през 2028, 2030 и 2032, като ще влезе в очакваната ротация за някои от класическите европейски писти. Барселона се очаква да се редува с белгийската “Спа”, която също по този начин осигури бъдещето си в световния шампионат.

According to Spanish media (@elperiodico), Barcelona will extend its contract until 2032, but will enter into rotation, as races will only be held in 2028, 2030, and 2032 pic.twitter.com/OLTyMczdXo — Holiness (@F1BigData) February 16, 2026

Критиките на звездите и тихият ужас на Либърти Медия

Ако информацията за новия договор се потвърди, Испания отново ще има два старта в рамките на един сезон във Формула 1, тъй като от тази година в календара влезе и Мадрид, а преди години, макар и за кратко състезания имаше в Барселона и на “Херес”, както и в Барселона и във Валенсия. А в края на януари пистата в Барселона прие шейкдауна на новите болиди във Формула 1 за сезон 2026.

Властите в Индия натискат за ново домакинство на Формула 1

