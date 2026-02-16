Треньорът на Монако за сблъсъка с ПСЖ: Ако не вярваме, няма смисъл да играем

Треньорът на Монако Себастиен Поконьоли говори на пресконференцията преди първия мач с Пари Сен Жермен от плейофите на Шампионската лига утре. Според него тимът му ще излезе за един от най-важните си мачове за сезона.

"Трябва да вярваме, защото иначе няма смисъл да играем. Мисля, че футболистите имат желание да направят голям мач и да запазят шансове за реванша", каза белгийският специалист.

"Това е много голям съперник и труден мач. Ако не сме на 100% и не направим перфектен мач, ще бъде трудно. Трябва да дадем най-доброто от себе си", смята треньорът.

"Манес Аклиуш е под въпрос за срещата. Ще го тестваме днес и утре. Ламин Камара също не е сигурно дали ще играе. Ансу Фати получи удар в бедрения мускул, имаше болки вчера, ще видим днес как е на тренировката", завърши с новини около състава Себастиен Поконьоли.

Снимки: Imago